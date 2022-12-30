Який вигляд мають головні ялинки у різних країнах Європи: яскраві фото

30 грудня 2022, 19:57
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До різдвяно-новорічних дат готуються у всьому світі. У кожної країни, звісно, свої традиції. Втім, незмінним атрибутом свят є ялинка. На центральних площах міст вже вбрали головних лісових красунь.

Попри те, що зима все ніяк не наважиться порадувати нас пухнастим снігом і подарувати відчуття свята, є чудовий вихід, як це виправити! Закордон 24 пропонує добірку найкрасивіших і найбільш видовищних ялинок у різних куточках Землі. Переконані ці дивовижні святкові дерева точно зарядять вас новорічним настроєм.

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Якщо ви вирішили поїхати на різдвяно-новорічні свята в Німеччину, Францію, Австрію, Велику Британію, Бельгію, Польщу, Швейцарію, Іспанію, Італію чи будь-куди ще в Європі, не пропустіть можливість відкрити для себе найкращі різдвяні ялинки.

Новорічні красуні, яких ми зібрали у цій добірці чекають у головних містах Європи. Вони символізують різдвяні свята своїми феєричними ярмарками, смачним глінтвейном та запашною випічкою.

Головні ялинки відкрили у різних країнах Європи

Варшава – Польща

З 25 листопада 2022 року по 6 січня 2023 року

Ялинка у Варшаві / Фото Warsaw Tourist Office

Лондон – Велика Британія

З 18 листопада 2022 року по 1 січня 2023 року

Ялинка в Лондоні в Ковент-Гардені / Фото з інстаграму @coventgardenldn

Будапешт – Угорщина

З 18 листопада 2022 року по 1 січня 2023 року

Ялинка у Будапешті / Фото BellisiMo

Прага – Чехія

З 26 листопада 2022 року по 6 січня 2023 року

Ялинка у Празі / Фото Jan Jironc

Відень – Австрія

З 19 листопада по 26 грудня 2022 року

Ялинка у Відні / Фото Ventura

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Париж – Франція

З 19 листопада по 31 грудня 2022 року

Ялинка у Парижі / Фото Paris info

Страсбург – Франція

З 25 листопада по 25 грудня 2022 року

Ялинка у Страсбурзі / Фото Leonid Andronov

Берлін – Німеччина

З 21 листопада по 31 грудня 2022 року

Ялинка у Берліні / Фото S. Borisov

Кельн – Німеччина

З 21 листопада по 23 грудня 2022 року

Ялинка у Кельні / Фото Mapics

Рим – Італія

З 1 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року

Ялинка у Римі біля Колізею / Фото Matteo Gabrieli

Рим – Італія

З 3 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року

Ялинка у Римі поряд з собором святого Петра / Фото Vatican tickets and tour

Таллінн –  Естонія

З 25 листопада 2022 року по 8 січня 2023 року

Ялинка у Талліні / Фото snowflakediana

Стокгольм –  Швеція

З 19 листопада по 23 грудня 2022 року

Ялинка у Стокгольмі / Фото Oleksiy Mark

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Лісабон –  Португалія

З 1 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року

Ялинка у Лісабоні / Фото Joyfull

Інсбрук –  Австрія

З 15 листопада по 23 грудня 2022 року

Ялинка в Інсбруку / Фото LianeM

Базель –  Швейцарія

З 24 листопада по 23 грудня 2022 року

Ялинка у Базелі / Фото Pinterest

Брюссель –  Бельгія

З 25 листопада 2022 року по 1 січня 2023 року

Ялинка у Брюсселі / Фото VisitBrussels E.Danhier

Единбург – Шотландія

З 19 листопада 2022 року по 3 січня 2023 року

Ялинка в Единбурзі / Фото Shutterstock

Барселона – Іспанія

Ялинка у Барселоні / Фото з твіттеру @nakimushipanco

 

Монте-Карло – Монако 

З 23 листопада 2022 року по 8 січня 2023 року

Ялинка у Монте-Карло / Фото Shutterstock

Дух Різдва та Нового року прийшов вже у різні куточки світу. Тож святковий сезон продовжується, і його головним символом незмінно залишається ялинка!

Автор: Марта Касіянчук