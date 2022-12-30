Який вигляд мають головні ялинки у різних країнах Європи: яскраві фото
До різдвяно-новорічних дат готуються у всьому світі. У кожної країни, звісно, свої традиції. Втім, незмінним атрибутом свят є ялинка. На центральних площах міст вже вбрали головних лісових красунь.
Попри те, що зима все ніяк не наважиться порадувати нас пухнастим снігом і подарувати відчуття свята, є чудовий вихід, як це виправити! Закордон 24 пропонує добірку найкрасивіших і найбільш видовищних ялинок у різних куточках Землі. Переконані ці дивовижні святкові дерева точно зарядять вас новорічним настроєм.
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Якщо ви вирішили поїхати на різдвяно-новорічні свята в Німеччину, Францію, Австрію, Велику Британію, Бельгію, Польщу, Швейцарію, Іспанію, Італію чи будь-куди ще в Європі, не пропустіть можливість відкрити для себе найкращі різдвяні ялинки.
Новорічні красуні, яких ми зібрали у цій добірці чекають у головних містах Європи. Вони символізують різдвяні свята своїми феєричними ярмарками, смачним глінтвейном та запашною випічкою.
Головні ялинки відкрили у різних країнах Європи
Варшава – ПольщаЗ 25 листопада 2022 року по 6 січня 2023 року
Лондон – Велика БританіяЗ 18 листопада 2022 року по 1 січня 2023 року
Будапешт – УгорщинаЗ 18 листопада 2022 року по 1 січня 2023 року
Прага – ЧехіяЗ 26 листопада 2022 року по 6 січня 2023 року
Відень – АвстріяЗ 19 листопада по 26 грудня 2022 року
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Париж – ФранціяЗ 19 листопада по 31 грудня 2022 року
Страсбург – ФранціяЗ 25 листопада по 25 грудня 2022 року
Берлін – НімеччинаЗ 21 листопада по 31 грудня 2022 року
Кельн – НімеччинаЗ 21 листопада по 23 грудня 2022 року
Рим – ІталіяЗ 1 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року
Рим – ІталіяЗ 3 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року
Таллінн – ЕстоніяЗ 25 листопада 2022 року по 8 січня 2023 року
Стокгольм – ШвеціяЗ 19 листопада по 23 грудня 2022 року
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Лісабон – ПортугаліяЗ 1 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року
Інсбрук – АвстріяЗ 15 листопада по 23 грудня 2022 року
Базель – ШвейцаріяЗ 24 листопада по 23 грудня 2022 року
Брюссель – БельгіяЗ 25 листопада 2022 року по 1 січня 2023 року
Единбург – ШотландіяЗ 19 листопада 2022 року по 3 січня 2023 року
Барселона – Іспанія
Монте-Карло – МонакоЗ 23 листопада 2022 року по 8 січня 2023 року
Дух Різдва та Нового року прийшов вже у різні куточки світу. Тож святковий сезон продовжується, і його головним символом незмінно залишається ялинка!