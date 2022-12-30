Попри те, що зима все ніяк не наважиться порадувати нас пухнастим снігом і подарувати відчуття свята, є чудовий вихід, як це виправити! Закордон 24 пропонує добірку найкрасивіших і найбільш видовищних ялинок у різних куточках Землі. Переконані ці дивовижні святкові дерева точно зарядять вас новорічним настроєм.

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Якщо ви вирішили поїхати на різдвяно-новорічні свята в Німеччину, Францію, Австрію, Велику Британію, Бельгію, Польщу, Швейцарію, Іспанію, Італію чи будь-куди ще в Європі, не пропустіть можливість відкрити для себе найкращі різдвяні ялинки.

Новорічні красуні, яких ми зібрали у цій добірці чекають у головних містах Європи. Вони символізують різдвяні свята своїми феєричними ярмарками, смачним глінтвейном та запашною випічкою.

Головні ялинки відкрили у різних країнах Європи

Варшава – Польща

Ялинка у ВаршавіЯлинка у Варшаві / Фото Warsaw Tourist Office

Лондон – Велика Британія

Ялинка в Лондоні в Ковент-ГарденіЯлинка в Лондоні в Ковент-Гардені / Фото з інстаграму @coventgardenldn

Будапешт – Угорщина

Ялинка у БудапештіЯлинка у Будапешті / Фото BellisiMo

Прага – Чехія

Ялинка у ПразіЯлинка у Празі / Фото Jan Jironc

Відень – Австрія

Ялинка у ВідніЯлинка у Відні / Фото Ventura

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Париж – Франція

Ялинка у ПарижіЯлинка у Парижі / Фото Paris info

Страсбург – Франція

Ялинка у СтрасбурзіЯлинка у Страсбурзі / Фото Leonid Andronov

Берлін – Німеччина

Ялинка у БерлініЯлинка у Берліні / Фото S. Borisov

Кельн – Німеччина

Ялинка у КельніЯлинка у Кельні / Фото Mapics

Рим – Італія

Ялинка у РиміЯлинка у Римі біля Колізею / Фото Matteo Gabrieli

Рим – Італія

Ялинка у Римі поряд з собором святого ПетраЯлинка у Римі поряд з собором святого Петра / Фото Vatican tickets and tour

Таллінн – Естонія

Ялинка у ТаллініЯлинка у Талліні / Фото snowflakediana

Стокгольм – Швеція

Ялинка у СтокгольміЯлинка у Стокгольмі / Фото Oleksiy Mark

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Лісабон – Португалія

Ялинка у ЛісабоніЯлинка у Лісабоні / Фото Joyfull

Інсбрук – Австрія

Ялинка в ІнсбрукуЯлинка в Інсбруку / Фото LianeM

Базель – Швейцарія

Ялинка у БазеліЯлинка у Базелі / Фото Pinterest

Брюссель – Бельгія

Ялинка у БрюсселіЯлинка у Брюсселі / Фото VisitBrussels E.Danhier

Единбург – Шотландія

Ялинка в ЕдинбурзіЯлинка в Единбурзі / Фото Shutterstock

Барселона – Іспанія

Ялинка у БарселоніЯлинка у Барселоні / Фото з твіттеру @nakimushipanco

Монте-Карло – Монако

Ялинка у Монте-Карло Ялинка у Монте-Карло / Фото Shutterstock

Дух Різдва та Нового року прийшов вже у різні куточки світу. Тож святковий сезон продовжується, і його головним символом незмінно залишається ялинка!