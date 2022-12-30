Попри те, що зима все ніяк не наважиться порадувати нас пухнастим снігом і подарувати відчуття свята, є чудовий вихід, як це виправити! Закордон 24 пропонує добірку найкрасивіших і найбільш видовищних ялинок у різних куточках Землі. Переконані ці дивовижні святкові дерева точно зарядять вас новорічним настроєм.
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Якщо ви вирішили поїхати на різдвяно-новорічні свята в Німеччину, Францію, Австрію, Велику Британію, Бельгію, Польщу, Швейцарію, Іспанію, Італію чи будь-куди ще в Європі, не пропустіть можливість відкрити для себе найкращі різдвяні ялинки.
Новорічні красуні, яких ми зібрали у цій добірці чекають у головних містах Європи. Вони символізують різдвяні свята своїми феєричними ярмарками, смачним глінтвейном та запашною випічкою.
Головні ялинки відкрили у різних країнах Європи
Варшава – Польща
Ялинка у Варшаві / Фото Warsaw Tourist Office
Лондон – Велика Британія
Ялинка в Лондоні в Ковент-Гардені / Фото з інстаграму @coventgardenldn
Будапешт – Угорщина
Ялинка у Будапешті / Фото BellisiMo
Прага – Чехія
Ялинка у Празі / Фото Jan Jironc
Відень – Австрія
Ялинка у Відні / Фото Ventura
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Париж – Франція
Ялинка у Парижі / Фото Paris info
Страсбург – Франція
Ялинка у Страсбурзі / Фото Leonid Andronov
Берлін – Німеччина
Ялинка у Берліні / Фото S. Borisov
Кельн – Німеччина
Ялинка у Кельні / Фото Mapics
Рим – Італія
Ялинка у Римі біля Колізею / Фото Matteo Gabrieli
Рим – Італія
Ялинка у Римі поряд з собором святого Петра / Фото Vatican tickets and tour
Таллінн – Естонія
Ялинка у Талліні / Фото snowflakediana
Стокгольм – Швеція
Ялинка у Стокгольмі / Фото Oleksiy Mark
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Лісабон – Португалія
Ялинка у Лісабоні / Фото Joyfull
Інсбрук – Австрія
Ялинка в Інсбруку / Фото LianeM
Базель – Швейцарія
Ялинка у Базелі / Фото Pinterest
Брюссель – Бельгія
Ялинка у Брюсселі / Фото VisitBrussels E.Danhier
Единбург – Шотландія
Ялинка в Единбурзі / Фото Shutterstock
Барселона – Іспанія
@nakimushipancoЯлинка у Барселоні / Фото з твіттеру
Монте-Карло – Монако
Ялинка у Монте-Карло / Фото Shutterstock
Дух Різдва та Нового року прийшов вже у різні куточки світу. Тож святковий сезон продовжується, і його головним символом незмінно залишається ялинка!