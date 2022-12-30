Попри те, що зима все ніяк не наважиться порадувати нас пухнастим снігом і подарувати відчуття свята, є чудовий вихід, як це виправити! Закордон 24 пропонує добірку найкрасивіших і найбільш видовищних ялинок у різних куточках Землі. Переконані ці дивовижні святкові дерева точно зарядять вас новорічним настроєм.

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Якщо ви вирішили поїхати на різдвяно-новорічні свята в Німеччину, Францію, Австрію, Велику Британію, Бельгію, Польщу, Швейцарію, Іспанію, Італію чи будь-куди ще в Європі, не пропустіть можливість відкрити для себе найкращі різдвяні ялинки.

Новорічні красуні, яких ми зібрали у цій добірці чекають у головних містах Європи. Вони символізують різдвяні свята своїми феєричними ярмарками, смачним глінтвейном та запашною випічкою.

Головні ялинки відкрили у різних країнах Європи

Варшава – Польща

З 25 листопада 2022 року по 6 січня 2023 року

Ялинка у Варшаві / Фото Warsaw Tourist Office

Лондон – Велика Британія

З 18 листопада 2022 року по 1 січня 2023 року

Ялинка в Лондоні в Ковент-Гардені / Фото з інстаграму @coventgardenldn

Будапешт – Угорщина

З 18 листопада 2022 року по 1 січня 2023 року

Ялинка у Будапешті / Фото BellisiMo

Прага – Чехія

З 26 листопада 2022 року по 6 січня 2023 року

Ялинка у Празі / Фото Jan Jironc

Відень – Австрія З 19 листопада по 26 грудня 2022 року Ялинка у Відні / Фото Ventura Зверніть увагу У Європі обрали найкрасивішу ялинку 2022 року Париж – Франція З 19 листопада по 31 грудня 2022 року Ялинка у Парижі / Фото Paris info Страсбург – Франція З 25 листопада по 25 грудня 2022 року Ялинка у Страсбурзі / Фото Leonid Andronov Берлін – Німеччина З 21 листопада по 31 грудня 2022 року Ялинка у Берліні / Фото S. Borisov Кельн – Німеччина З 21 листопада по 23 грудня 2022 року Ялинка у Кельні / Фото Mapics Рим – Італія З 1 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року Ялинка у Римі біля Колізею / Фото Matteo Gabrieli Рим – Італія З 3 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року Ялинка у Римі поряд з собором святого Петра / Фото Vatican tickets and tour Таллінн – Естонія З 25 листопада 2022 року по 8 січня 2023 року Ялинка у Талліні / Фото snowflakediana Стокгольм – Швеція З 19 листопада по 23 грудня 2022 року Ялинка у Стокгольмі / Фото Oleksiy Mark ​Варте уваги Як світ показував підтримку Україні у 2022 році: знакові фото у синьо-жовтих кольорах Лісабон – Португалія З 1 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року Ялинка у Лісабоні / Фото Joyfull Інсбрук – Австрія З 15 листопада по 23 грудня 2022 року Ялинка в Інсбруку / Фото LianeM Базель – Швейцарія З 24 листопада по 23 грудня 2022 року Ялинка у Базелі / Фото Pinterest Брюссель – Бельгія З 25 листопада 2022 року по 1 січня 2023 року Ялинка у Брюсселі / Фото VisitBrussels E.Danhier Единбург – Шотландія З 19 листопада 2022 року по 3 січня 2023 року Ялинка в Единбурзі / Фото Shutterstock Барселона – Іспанія Ялинка у Барселоні / Фото з твіттеру @nakimushipanco Монте-Карло – Монако З 23 листопада 2022 року по 8 січня 2023 року Ялинка у Монте-Карло / Фото Shutterstock

Дух Різдва та Нового року прийшов вже у різні куточки світу. Тож святковий сезон продовжується, і його головним символом незмінно залишається ялинка!