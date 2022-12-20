Так, на першому місці у цьогорічному європейському рейтингу найкращих ялинок опинилася головна ялинка Польщі. Вона встановлена у Варшаві – на Ринковій площі Старого міста.

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Різдвяна ялинка у Варшаві – найкрасивіша в Європі

Прикрашені ялинки у центрі міст символізують різдвяні свята, асоціюються з гарячим глінтвейном і ароматною випічкою. І у Варшаві новорічна ялинка також є головною родзинкою різдвяного ярмарку. А ще вона стала найкрасивішою в Європі.

Тож не відмовляйте собі помилуватися головною варшавською ялинкою. А разом з тим відвідайте і місцевий ярмарок. До слова, ось рейтинг найкрасивіших європейських різдвяних ярмарків у 2022 році.



Новорічна ялинка у Варшаві 2022 / Фото instagram

Організація European Best Destinations, яка займається розвитком культури та туризму в Європі, обрала 25 найкрасивіших ялинок у європейських столицях. Перша десятка виглядає так:

Варшава, Польща

Лондон, Велика Британія

Відень, Австрія

Загреб, Хорватія

Едінбург, Шотландія

Будапешт, Угорщина

Прага, Чехія

Брюссель, Бельгія

Страсбург, Франція

Кельн, Німеччина

Незалежно від того, чи вирішили ви святкувати Різдво в Німеччині, Франції, Австрії, Великій Британії, Бельгії, Польщі, Швейцарії, Іспанії, Італії чи будь-де ще в Європі, не пропустіть можливість відкрити для себе красиві європейські ялинки.



Головна варшавська ялинка у 2022 році / Фото instagram