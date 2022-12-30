Несмотря на то, что зима все никак не решится порадовать нас пушистым снегом и подарить ощущение праздника, есть отличный выход, как это исправить! Закордон 24 предлагает подборку самых красивых и зрелищных елок в разных уголках Земли. Уверенны, эти удивительные праздничные деревья точно зарядят вас новогодним настроением.

Смотрите также Где в Польше самые красивые рождественские ярмарки: список праздничных локаций

Если вы решили поехать на рождественско-новогодние праздники в Германию, Францию, Австрию, Великобританию, Бельгию, Польшу, Швейцарию, Испанию, Италию или куда-нибудь еще в Европе, не упустите возможность открыть для себя лучшие рождественские елки.

Новогодние красавицы, которых мы собрали в этой подборке, ожидают в главных городах Европы. Они символизируют рождественские праздники своими феерическими ярмарками, вкусным глинтвейном и душистой выпечкой.

Главные елки открыли в разных странах Европы

Варшава – Польша

С 25 ноября 2022 года по 6 января 2023 года

Елка в Варшаве / Фото Warsaw Tourist Office

Лондон – Великобритания

С 18 ноября 2022 года по 1 января 2023 года

Елка в Лондоне в Ковент-Гардене / Фото с инстаграма @coventgardenldn

Будапешт – Венгрия

С 18 ноября 2022 года по 1 января 2023 года

Елка в Будапеште / Фото BellisiMo

Прага – Чехия

С 26 ноября 2022 года по 6 января 2023 года

Елка в Праге / Фото Jan Jironc

Вена – Австрия С 19 ноября по 26 декабря 2022 года Елка в Вене / Фото Ventura Обратите внимание В Европе выбрали самую красивую елку 2022 года Париж – Франция С 19 ноября по 31 декабря 2022 года Елка в Париже / Фото Paris info Страсбург – Франция С 25 ноября по 25 декабря 2022 года Елка в Страсбурге / Фото Leonid Andronov Берлин – Германия С 21 ноября по 31 декабря 2022 года Елка в Берлине / Фото S. Borisov Кельн – Германия С 21 ноября по 23 декабря 2022 года Елка в Кельне / Фото Mapics Рим – Италия С 1 декабря 2022 года по 6 января 2023 года Елка в Риме возле Колизея / Фото Matteo Gabrieli Рим – Италия С 3 декабря 2022 года по 6 января 2023 года Елка в Риме рядом с собором святого Петра / Фото Vatican tickets and tour Таллин – Эстония С 25 ноября 2022 года по 8 января 2023 года Елка в Таллине / Фото snowflakediana Стокгольм Швеция С 19 ноября по 23 декабря 2022 года Елка в Стокгольме / Фото Oleksiy Mark ​ Достойно внимания Как мир показывал поддержку Украине в 2022 году: знаковые фото в сине-желтых цветах Лиссабон – Португалия С 1 декабря 2022 года по 6 января 2023 года Елка в Лиссабоне / Фото Joyfull Инсбрук – Австрия С 15 ноября по 23 декабря 2022 года Елка в Инсбруке / Фото LianeM Базель – Швейцария С 24 ноября по 23 декабря 2022 года Елка в Базеле / Фото Pinterest Брюссель – Бельгия С 25 ноября 2022 года по 1 января 2023 года Елка в Брюсселе / Фото VisitBrussels E.Danhier Эдинбург – Шотландия С 19 ноября 2022 года по 3 января 2023 года Елка в Эдинбурге / Фото Shutterstock Барселона – Испания Елка в Барселоне / Фото из твиттер @nakimushipanco Монте-Карло – Монако С 23 ноября 2022 года по 8 января 2023 года Елка в Монте-Карло / Фото Shutterstock

Дух Рождества и Нового года пришел уже в разные уголки мира. Так что праздничный сезон продолжается, и его главным символом неизменно остается елка!