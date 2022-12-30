Несмотря на то, что зима все никак не решится порадовать нас пушистым снегом и подарить ощущение праздника, есть отличный выход, как это исправить! Закордон 24 предлагает подборку самых красивых и зрелищных елок в разных уголках Земли. Уверенны, эти удивительные праздничные деревья точно зарядят вас новогодним настроением.
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Если вы решили поехать на рождественско-новогодние праздники в Германию, Францию, Австрию, Великобританию, Бельгию, Польшу, Швейцарию, Испанию, Италию или куда-нибудь еще в Европе, не упустите возможность открыть для себя лучшие рождественские елки.
Новогодние красавицы, которых мы собрали в этой подборке, ожидают в главных городах Европы. Они символизируют рождественские праздники своими феерическими ярмарками, вкусным глинтвейном и душистой выпечкой.
Главные елки открыли в разных странах Европы
Варшава – Польша
Елка в Варшаве / Фото Warsaw Tourist Office
Лондон – Великобритания
Елка в Лондоне в Ковент-Гардене / Фото с инстаграма @coventgardenldn
Будапешт – Венгрия
Елка в Будапеште / Фото BellisiMo
Прага – Чехия
Елка в Праге / Фото Jan Jironc
Вена – Австрия
Елка в Вене / Фото Ventura
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Париж – Франция
Елка в Париже / Фото Paris info
Страсбург – Франция
Елка в Страсбурге / Фото Leonid Andronov
Берлин – Германия
Елка в Берлине / Фото S. Borisov
Кельн – Германия
Елка в Кельне / Фото Mapics
Рим – Италия
Елка в Риме возле Колизея / Фото Matteo Gabrieli
Рим – Италия
Елка в Риме рядом с собором святого Петра / Фото Vatican tickets and tour
Таллин – Эстония
Елка в Таллине / Фото snowflakediana
Стокгольм Швеция
Елка в Стокгольме / Фото Oleksiy Mark
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Лиссабон – Португалия
Елка в Лиссабоне / Фото Joyfull
Инсбрук – Австрия
Елка в Инсбруке / Фото LianeM
Базель – Швейцария
Елка в Базеле / Фото Pinterest
Брюссель – Бельгия
Елка в Брюсселе / Фото VisitBrussels E.Danhier
Эдинбург – Шотландия
Елка в Эдинбурге / Фото Shutterstock
Барселона – Испания
Елка в Барселоне / Фото из твиттер @nakimushipanco
Монте-Карло – Монако
Елка в Монте-Карло / Фото Shutterstock
Дух Рождества и Нового года пришел уже в разные уголки мира. Так что праздничный сезон продолжается, и его главным символом неизменно остается елка!