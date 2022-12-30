Несмотря на то, что зима все никак не решится порадовать нас пушистым снегом и подарить ощущение праздника, есть отличный выход, как это исправить! Закордон 24 предлагает подборку самых красивых и зрелищных елок в разных уголках Земли. Уверенны, эти удивительные праздничные деревья точно зарядят вас новогодним настроением.

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Если вы решили поехать на рождественско-новогодние праздники в Германию, Францию, Австрию, Великобританию, Бельгию, Польшу, Швейцарию, Испанию, Италию или куда-нибудь еще в Европе, не упустите возможность открыть для себя лучшие рождественские елки.

Новогодние красавицы, которых мы собрали в этой подборке, ожидают в главных городах Европы. Они символизируют рождественские праздники своими феерическими ярмарками, вкусным глинтвейном и душистой выпечкой.

Главные елки открыли в разных странах Европы

Варшава – Польша

Елка в Варшаве / Фото Warsaw Tourist Office

Лондон – Великобритания

Елка в Лондоне в Ковент-Гардене / Фото с инстаграма @coventgardenldn

Будапешт – Венгрия

Елка в Будапеште / Фото BellisiMo

Прага – Чехия

Елка в Праге / Фото Jan Jironc

Вена – Австрия

Елка в Вене / Фото Ventura

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Париж – Франция

Елка в Париже / Фото Paris info

Страсбург – Франция

Елка в Страсбурге / Фото Leonid Andronov

Берлин – Германия

Елка в Берлине / Фото S. Borisov

Кельн – Германия

Елка в Кельне / Фото Mapics

Рим – Италия

Елка в Риме возле Колизея / Фото Matteo Gabrieli

Рим – Италия

Елка в Риме рядом с собором святого Петра / Фото Vatican tickets and tour

Таллин – Эстония

Елка в Таллине / Фото snowflakediana

Стокгольм Швеция

Елка в Стокгольме / Фото Oleksiy Mark

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Лиссабон – Португалия

Елка в Лиссабоне / Фото Joyfull

Инсбрук – Австрия

Елка в Инсбруке / Фото LianeM

Базель – Швейцария

Елка в Базеле / Фото Pinterest

Брюссель – Бельгия

Елка в Брюсселе / Фото VisitBrussels E.Danhier

Эдинбург – Шотландия

Елка в Эдинбурге / Фото Shutterstock

Барселона – Испания

Елка в Барселоне / Фото из твиттер @nakimushipanco

Монте-Карло – Монако

Елка в Монте-Карло / Фото Shutterstock

Дух Рождества и Нового года пришел уже в разные уголки мира. Так что праздничный сезон продолжается, и его главным символом неизменно остается елка!