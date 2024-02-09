Новий маршрут до Чехії від УЗ: коли запустять поїзд Чоп – Прага
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Довгоочікуване залізничне сполучення Чоп – Прага має розпочати роботу вже навесні 2024 року. Відповідальність за виконання рейсів було покладено на відомого чеського перевізника RegioJet після успішного підписання контракту з Укрзалізницею.
Наразі узгоджуються останні технічні питання. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.
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Коли запустять поїзд Чоп – Прага?
Чеська залізнична компанія RegioJet почне виконувати рейси за маршрутом Чоп – Прага з березня 2024 року.
З RegioGet уже укладено контракт, зараз узгоджуються останні технічні питання. Очікуємо, що поїзд Чоп – Прага почне курсувати в березні,
– сказав він.
Чеський перевізник повідомив, що завершив підготовку до запуску сполучення Чоп – Кошице – Прага.
Що відомо про рейс?
Раніше повідомлялося, що прямі рейси до Чопа будуть здійснювати поїздом із трьома вагонами на 140 пасажирів. Там буде 80 спальних місць та 60 – сидячих. Ціна квитка становитиме близько 25 євро.
За словами власника RegioJet Радима Янчура, у вартість входитиме безплатна вода, кава, доступ до Wi-Fi, також пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.
Загальний час у дорозі буде 13 годин 30 хвилин. Між Прагою та Кошице у Словаччині вагони доставлятимуться у складі щоденного поїзда цим рейсом Regiojet Прага – Кошице – Гуменне, у якому може бути 18 вагонів.
RegioJet почне виконувати рейси за маршрутом Чоп – Прага з березня / Фото RegioJet
Зауважимо, це буде другий поїзд із Праги в Україну – за новим маршрутом Прага – Кошице – Чоп. Залізничні адміністрації Чехії та Словаччини надали всі необхідні дозволи.
УЗ запустила новий сервіс повернення квитків
Укрзалізниця повідомила українцям позитивну новину. Станом на лютий 2024 року вже запустили онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.
В Укрзалізниці повідомили, що тепер, аби оформити претензійне повернення квитків, можна не заповнювати паперову заяву. Станом на лютий 2024 року процес – цифровізували. Наразі вже достатньо оформили електронну версію заяви.
Які нові рейси за кордон запускаються у 2024 році?
Укрзалізниця сформувала графік руху поїздів на 2024 рік з урахуванням прохань пасажирів про покращення залізничного сполучення з іншими країнами. Також в оновленому розкладі з'явились 3 нових міжнародних потяги.
Нові закордонні маршрути Укрзалізниці на 2024 рік:
- Дніпро — Холм;
- Чоп — Відень;
- Чоп — Прага.
Українська залізниця замінила для пасажирів авіаперевезення. Компанії вдалось значно розширити свою мережу міжнародних маршрутів. У 2024 році Укрзалізниця матиме вже 22 міжнародні сполучення. Зауважимо, що на початку 2022 року курсувало всього 9 рейсів до інших держав.