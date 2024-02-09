Наразі узгоджуються останні технічні питання. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

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Коли запустять поїзд Чоп – Прага?

Чеська залізнична компанія RegioJet почне виконувати рейси за маршрутом Чоп – Прага з березня 2024 року.

З RegioGet уже укладено контракт, зараз узгоджуються останні технічні питання. Очікуємо, що поїзд Чоп – Прага почне курсувати в березні,

– сказав він.

Чеський перевізник повідомив, що завершив підготовку до запуску сполучення Чоп – Кошице – Прага.

Що відомо про рейс?

Раніше повідомлялося, що прямі рейси до Чопа будуть здійснювати поїздом із трьома вагонами на 140 пасажирів. Там буде 80 спальних місць та 60 – сидячих. Ціна квитка становитиме близько 25 євро.

За словами власника RegioJet Радима Янчура, у вартість входитиме безплатна вода, кава, доступ до Wi-Fi, також пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

Загальний час у дорозі буде 13 годин 30 хвилин. Між Прагою та Кошице у Словаччині вагони доставлятимуться у складі щоденного поїзда цим рейсом Regiojet Прага – Кошице – Гуменне, у якому може бути 18 вагонів.

RegioJet почне виконувати рейси за маршрутом Чоп – Прага з березня / Фото RegioJet

Зауважимо, це буде другий поїзд із Праги в Україну – за новим маршрутом Прага – Кошице – Чоп. Залізничні адміністрації Чехії та Словаччини надали всі необхідні дозволи.

УЗ запустила новий сервіс повернення квитків

Укрзалізниця повідомила українцям позитивну новину. Станом на лютий 2024 року вже запустили онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.

В Укрзалізниці повідомили, що тепер, аби оформити претензійне повернення квитків, можна не заповнювати паперову заяву. Станом на лютий 2024 року процес – цифровізували. Наразі вже достатньо оформили електронну версію заяви.

Які нові рейси за кордон запускаються у 2024 році?

Укрзалізниця сформувала графік руху поїздів на 2024 рік з урахуванням прохань пасажирів про покращення залізничного сполучення з іншими країнами. Також в оновленому розкладі з'явились 3 нових міжнародних потяги.

Нові закордонні маршрути Укрзалізниці на 2024 рік:

Дніпро — Холм;

Чоп — Відень;

Чоп — Прага.

Українська залізниця замінила для пасажирів авіаперевезення. Компанії вдалось значно розширити свою мережу міжнародних маршрутів. У 2024 році Укрзалізниця матиме вже 22 міжнародні сполучення. Зауважимо, що на початку 2022 року курсувало всього 9 рейсів до інших держав.