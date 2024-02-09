Сейчас согласовываются последние технические вопросы. Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

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Когда запустят поезд Чоп – Прага?

Чешская железнодорожная компания RegioJet начнет выполнять рейсы по маршруту Чоп – Прага с марта 2024 года.

С RegioGet уже заключен контракт, сейчас согласовываются последние технические вопросы. Ожидаем, что поезд Чоп – Прага начнет курсировать в марте,

– сказал он.

Чешский перевозчик сообщил, что завершил подготовку к запуску сообщения Чоп – Кошице – Прага.

Что известно о рейсе?

Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Чоп будут осуществлять поездом с тремя вагонами на 140 пассажиров. Там будет 80 спальных мест и 60 – сидячих. Цена билета составит около 25 евро.

По словам владельца RegioJet Радима Янчура, в стоимость будет входить бесплатная вода, кофе, доступ к Wi-Fi, также пассажиры будут обеспечены завтраком и ужином.

Общее время в пути будет 13 часов 30 минут. Между Прагой и Кошице в Словакии вагоны будут доставляться в составе ежедневного поезда этим рейсом Regiojet Прага – Кошице – Гуменне, в котором может быть 18 вагонов.

RegioJet начнет выполнять рейсы по маршруту Чоп – Прага с марта / Фото RegioJet

Заметим, это будет второй поезд из Праги в Украину – по новому маршруту Прага – Кошице – Чоп. Железнодорожные администрации Чехии и Словакии предоставили все необходимые разрешения.

УЗ запустила новый сервис возврата билетов

Укрзализныця сообщила украинцам позитивную новость. По состоянию на февраль 2024 года уже запустили онлайн-сервис претензионного возврата билетов.

В Укрзализныце сообщили, что теперь, чтобы оформить претензионный возврат билетов, можно не заполнять бумажное заявление. По состоянию на февраль 2024 года процесс – цифровизировали. Сейчас уже достаточно оформили электронную версию заявления.

Какие новые рейсы за границу запускаются в 2024 году?

Укрзализныця сформировала график движения поездов на 2024 год с учетом просьб пассажиров об улучшении железнодорожного сообщения с другими странами. Также в обновленном расписании появились 3 новых международных поезда.

Новые зарубежные маршруты Укрзализныци на 2024 год:

Днепр – Хелм;

Чоп – Вена;

Чоп – Прага.

Украинская железная дорога заменила для пассажиров авиаперевозки. Компании удалось значительно расширить свою сеть международных маршрутов. В 2024 году Укрзализныця будет иметь уже 22 международные сообщения. Заметим, что в начале 2022 года курсировало всего 9 рейсов в другие государства.