Що зміниться

В Укрзалізниці повідомили, що тепер, аби оформити претензійне повернення квитків, можна не заповнювати паперову заяву. Станом на лютий 2024 року процес – цифровізували. Наразі вже достатньо оформили електронну версію заяви.

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Окрім того, наголосили, що наразі сервіс допрацьовують. Повернення паперових квитків, які придбали у касі, стане доступним. Водночас коли це станеться, наразі невідомо.

Коли можна оформити претензійне повернення квитка

Претензійне повернення квитка можна оформити, якщо пасажир:

  • не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення потягу;
  • проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
  • повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
  • повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;
  • повертає групове замовлення (повністю або частково);
  • повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці.

Як оформити електронну версію заяви

  • Перейти за посиланням;
  • обрати вкладку "Претензійне повернення квитків";
  • заповнити електронний бланк заяви (для цього необхідно дотримуватися інструкцій на сайті);
  • підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;
  • дочекатись результатів розгляду заяви

Оформити заяву тепер можна з будь-якої точки світу. Для цього потрібно:

  • мати Дія.Підпис;
  • забезпечити стабільне під'єднання до інтернету.