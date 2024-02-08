Що зміниться
В Укрзалізниці повідомили, що тепер, аби оформити претензійне повернення квитків, можна не заповнювати паперову заяву. Станом на лютий 2024 року процес – цифровізували. Наразі вже достатньо оформили електронну версію заяви.
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Окрім того, наголосили, що наразі сервіс допрацьовують. Повернення паперових квитків, які придбали у касі, стане доступним. Водночас коли це станеться, наразі невідомо.
Коли можна оформити претензійне повернення квитка
Претензійне повернення квитка можна оформити, якщо пасажир:
- не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення потягу;
- проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
- повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
- повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;
- повертає групове замовлення (повністю або частково);
- повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці.
Як оформити електронну версію заяви
- Перейти за посиланням;
- обрати вкладку "Претензійне повернення квитків";
- заповнити електронний бланк заяви (для цього необхідно дотримуватися інструкцій на сайті);
- підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;
- дочекатись результатів розгляду заяви
Оформити заяву тепер можна з будь-якої точки світу. Для цього потрібно:
- мати Дія.Підпис;
- забезпечити стабільне під'єднання до інтернету.