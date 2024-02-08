Що зміниться

В Укрзалізниці повідомили, що тепер, аби оформити претензійне повернення квитків, можна не заповнювати паперову заяву. Станом на лютий 2024 року процес – цифровізували. Наразі вже достатньо оформили електронну версію заяви.

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Окрім того, наголосили, що наразі сервіс допрацьовують. Повернення паперових квитків, які придбали у касі, стане доступним. Водночас коли це станеться, наразі невідомо.

Коли можна оформити претензійне повернення квитка

Претензійне повернення квитка можна оформити, якщо пасажир:

не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення потягу;

проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;

повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;

повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;

повертає групове замовлення (повністю або частково);

повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці.

Як оформити електронну версію заяви

Перейти за посиланням;

обрати вкладку "Претензійне повернення квитків";

заповнити електронний бланк заяви (для цього необхідно дотримуватися інструкцій на сайті);

підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;

дочекатись результатів розгляду заяви

Оформити заяву тепер можна з будь-якої точки світу. Для цього потрібно: