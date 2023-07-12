Нові авіарейси Ryanair та Wizz Air з Польщі: куди можна полетіти
Чимало авіакомпаній цього року відкривають десятки нових авіарейсів до різних країн світу з Польщі. Бронювання квитків вже відкрито.
Зокрема, авіакомпанії Ryanair і Wizz Air оголосили про нові рейси з Польщі на осінь / зиму 2023 року. Дізнайтеся з яких міст Польщі та в які країни з'являться авіарейси, а також їх розклад – далі в матеріалі.
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Нові рейси Wizz Air
Wizz Air планує запустити нові маршрути з польських аеропортів. Польоти до Іспанії та Данії будуть пропонуватися за нижчими цінами.
Восени будуть відкриті наступні напрямки з Гданська:
- Гданськ – Копенгаген (Данія): п'ять разів на тиждень з 29 жовтня (вівторок, середа, четвер, субота, неділя);
- Гданськ – Тенерифе (Іспанія): двічі на тиждень з 29 жовтня (четвер, неділя);
- Гданськ – Аліканте (Іспанія) та Вроцлав – Валенсія (Іспанія): 3 рейси на тиждень з 30 жовтня (понеділок, середа, п'ятниця).
А також рейси з Вроцлава, Катовіце та Кракова:
- Вроцлав – Малага (Іспанія): з 31 жовтня (вівторок, четвер, субота);
- Катовіце – Копенгаген (Данія): 4 рази на тиждень з 29 жовтня (вівторок, четвер, субота, неділя);
- Катовіце – Аліканте (Іспанія): тричі на тиждень з 31 жовтня (вівторок, середа, субота);
- Краків – Валенсія (Іспанія): 2 рейси на тиждень з 3 грудня (четвер, неділя).
Нові рейси Ryanair
Авіакомпанія Ryanair відкриває 14 нових маршрутів з Польщі. Нові напрямки доступні з п'яти польських аеропортів. Перші рейси будуть запущені у жовтні та листопаді, але квитки вже можна бронювати.
Нові маршрути з Варшави:
- Варшава Модлін – Лансароте (Іспанія): 1 рейс щочетверга з 1 листопада;
- Варшава Модлін – Валенсія (Іспанія): 2 рейси на тиждень (понеділок, субота) з 30 жовтня;
- Варшава Модлін – Тель-Авів (Ізраїль): 1 раз на тиждень з 29 жовтня щонеділі;
- Варшава – Модлін – Белфаст (Ірландія): двічі на тиждень з 29 жовтня (п'ятниця, неділя);
- Варшава Модлін – Тирана (Албанія): 3 рейси на тиждень з 31 жовтня (вівторок, четвер, субота).
Нові рейси Ryanair / Фото Ryanair
Рейси також будуть виконуватися з Вроцлава за наступними напрямками:
- Вроцлав – Агадір (Марокко): 2 рейси на тиждень з 31 жовтня (вівторок, субота);
- Вроцлав – Рим Фьюмічіно (Італія): три рейси на тиждень з 29 жовтня (середа, субота, неділя);
- Вроцлав – Лісабон (Португалія): 2 рейси на тиждень з 29 жовтня (вівторок, неділя).
З Познані можна запланувати подорожі до Португалії та Італії:
- Познань – Лісабон (Португалія): двічі на тиждень з 29 жовтня (четвер, неділя);
- Познань – Рим Фьюмічіно (Італія): двічі на тиждень з 30 жовтня (понеділок, субота).
З кінця жовтня також будуть відкриті рейси з Кракова та Лодзі:
- Краків – Тирана (Албанія): 3 рейси на тиждень з 31 жовтня (вівторок, четвер, неділя);
- Краків – Фуертевентура (Іспанія): щоп'ятниці з 1 листопада;
- Лодзь – Іст-Мідлендс (Велика Британія): 2 рейси на тиждень (понеділок та п’ятниця) з 30 жовтня;
- Лодзь – Малага (Іспанія): 2 рейси на тиждень (п'ятниця та неділя) з 29 жовтня.