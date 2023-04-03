Хто може претендувати на грошову допомогу на Кіпрі?

Одноразову виплату можуть отримати українці, що належать до однієї з категорій:

приїхали на Кіпр протягом трьох місяців до початку повномасштабної війни з туристичною метою;

прибули до країни після 24 лютого 2022 року.

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Щоб підтвердити дату свого приїзду, громадяни повинні надати паспорт з відміткою прибуття в аеропорт чи порт або копію дозволу на тимчасове проживання, якщо воно є.

Ці документи однакові для обох категорій.

Українці, які не належать до таких категорій, теж можуть отримати виплату

Громадянам України не з вищеперелічених категорій необхідно подати заяву й чекати повідомлення щодо візиту до Департаменту з питань населення та імміграції. Там видають посвідки на проживання.

Як отримати грошову допомогу на Кіпрі?

Щоб отримати виплату, потрібно заповнити анкету – завантажити зразок можна за посиланням.

Кіпр надає одноразову грошову допомогу у розмірі 340 євро. Суму виплатять двома частинами з різницею в 15 днів:

подавши заявку до служби соціального захисту (SWS), заявник може отримати першу виплату того ж дня;

через 15 днів потрібно повторно звернутися до SWS з документом, що підтверджує отримання першої частини, й тоді установа виплатить другу половину.

Адреси служб соціального захисту на Кіпрі

Офіси SWS розташовані в найбільших містах Кіпру:

Нікосія SWS Lakatamia. Адреса: 23, kenmedy Street, 2314, Lakatamia. Телефон: +357 22608400.

SWS Lakatamia. Адреса: 23, kenmedy Street, 2314, Lakatamia. Телефон: +357 22608400. Лімасол SWS Polemidia. Адреса: 3, 82nd Street, 4153, Polemidia. Телефон: +357 25821895.

SWS Polemidia. Адреса: 3, 82nd Street, 4153, Polemidia. Телефон: +357 25821895. Ларнака SWS Agion Anargiron. Адреса: 54, Agion Anargiron Avenue, 6301. Телефон: +357 24821080.

Влада Кіпру продовжила право на тимчасовий захист українців

Громадяни України, які наразі перебувають під захистом Кіпру через повномасштабну війну, отримали продовження свого статусу. Право на тимчасовий захист автоматично продовжується на один рік, тобто до 4 березня 2024 року.