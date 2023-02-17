Кіпр продовжив українцям право на тимчасовий захист

Право на тимчасовий захист автоматично продовжується на один рік, тобто до 4 березня 2024 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ країни.

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Так, українцям, які вже користуються тимчасовим захистом, не потрібно подавати нову заяву до служби надання притулку або клопотати про видачу нової посвідки на проживання з біометричними даними.

Натомість тим громадянам України, які збираються вперше набути тимчасового статусу на Кіпрі, необхідно буде подати заяву онлайн або особисто за адресою центрального приміщення Служби надання притулку в Нікосії.

Як оформити тимчасовий захист на Кіпрі?

Тимчасовий захист надається службою Asylum Service. Подати заявку можна особисто до відділу міграції або онлайн на сайті. Зверніть увагу, що для заповнення анкети на отримання статусу тимчасового захисту, вам потрібно мати місцевий мобільний номер, тобто, потрібно придбати кіпрську сім-карту.

Після розгляду ваших документів, вам надійде лист про присвоєння статусу. Після отримання листа протягом 48 годин вам потрібно підійти в імміграційний відділ вашого району, щоб отримати посвідку на проживання.

Адреси відділів міграції:

Нікосія, 79 Arch. Makarios III Avenue, Afemia House 1077 Nicosia;

Ларнака, 34 Tasou Mitsopoulou, Larnaka 6027;

Лімасол, 223 Fragklinou Rousvelt, Building D. Nikolaou, 2nd floor, Limassol 3046;

Пафос, Corner of Eleftheriou Venizelou & Kanigkos 22, 2nd floor, Paphos, 8021;

Фамагуста, 83 Eleftherias Street, TAPOLOS Bld, Deryneia Plaza, 1st floor, Deryneia 5380.

Українці з тимчасовим захистом отримають допомогу від Кіпру

Українці, що отримали тимчасовий захист можуть претендувати на Кіпрі на безплатне житло. Міністерство туризму надає можливість безплатно забронювати номер у готелі. Але ті, хто має можливість оплачувати оренду, шукає житло самостійно.

Також для українців із тимчасовим захистом передбачена одноразова допомога від 340 євро. Але якщо ви з сім'єю, то розмір суми буде інший.

Державні школи забезпечують українських дітей безкоштовною освітою. А українці зі статусом тимчасового захисту можуть легально працювати на Кіпрі без додаткових дозволів.

Крім того, громадяни України мають право на безкоштовну медицину. Допомогу можна отримати у всіх державних лікарнях.