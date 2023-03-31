Так, уряд Румунії змінить схему підтримки українських біженців для забезпечення їхньої середньострокової та довгострокової інтеграції. Які конкретно зміни чекають на українців – читайте далі!
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Як буде змінено систему підтримки?
Передбачається, що українці, які працевлаштуються і запишуть своїх дітей до румунських шкіл, отримають 2000 леїв (400 євро) на сім'ю до кінця 2023 року.
Тепер кошти будуть виплачуватися безпосередньо біженцям, а не власникам житла за розміщення біженців.
Наразі за розміщення кожного біженця з України Румунія сплачує власникам житла 14 євро на день за схемою "50/20" (50 леїв за проживання і 20 леїв за харчування). Тепер схему підтримки змінюють для середньострокової та довгострокової інтеграції біженців.
Ми хочемо, щоб українські біженці були незалежними в нашій країні, діти могли ходити в школу і гідно повернутися додому, коли прийде час,
— зазначила координатор гуманітарної допомоги Мадалина Турза.
Водночас схема допомоги "50/20" залишиться доступною для вразливих категорій біженців, включно з:
- особами, старшими за 65 років,
- студентами, які навчаються в університетах Румунії.
Слід зазначити, що біженці з України продовжать отримувати безплатні медичні, соціальні та освітні послуги в Румунії.
Для чого ці зміни Румунії?
Уряд Румунії змінив систему, тому що це було затратно для держави. Наприклад, 2-кімнатна квартира за 300 євро, в якій приймали 4 біженців, приносила власнику 1 000 євро завдяки цій програмі "50/20", а вілла за розміщення 16 осіб обходилася державі в 5 000 євро на місяць.