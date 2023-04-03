Кто может претендовать на выплату на Кипре?

Единоразовую выплату могут получить украинцы, принадлежащие к одной из категорий:

приехали на Кипр в течение трех месяцев до начала полномасштабной войны с туристической целью;

прибыли в страну после 24 февраля 2022 года.

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Чтобы подтвердить дату своего приезда, граждане должны предоставить паспорт с отметкой прибытия в аэропорт или порт или копию разрешения на временное проживание, если оно есть.

Эти документы одинаковы для обеих категорий.

Украинцы, не относящиеся к таким категориям, тоже могут получить выплату

Гражданам Украины не из вышеперечисленных категорий необходимо подать заявление и ждать сообщения о визите в Департамент по населению и иммиграции. Там выдают виды на жительство.

Как получить денежную помощь на Кипре?

Чтобы получить выплату, нужно заполнить анкету – загрузить образец можно по ссылке.

Кипр оказывает одноразовую денежную помощь в размере 340 евро. Сумму выплатят двумя частями с разницей в 15 дней:

подав заявку в службу социальной защиты (SWS), заявитель может получить первую выплату в тот же день;

через 15 дней нужно повторно обратиться в SWS с документом, подтверждающим получение первой части, и тогда учреждение выплатит вторую половину.

Адреса служб социальной защиты на Кипре

Офисы SWS расположены в крупнейших городах Кипра:

Никосия SWS Lakatamia. Адрес: 23, kenmedy Street, 2314, Lakatamia. Телефон: +357 22608400.

SWS Lakatamia. Адрес: 23, kenmedy Street, 2314, Lakatamia. Телефон: +357 22608400. Лимассол SWS Polemidia. Адрес: 3, 82nd Street, 4153, Polemidia. Телефон: +357 25821895.

SWS Polemidia. Адрес: 3, 82nd Street, 4153, Polemidia. Телефон: +357 25821895. Ларнака SWS Agion Anargiron. Адрес: 54, Agion Anargiron Avenue, 6301. Телефон: +357 24821080.

Власти Кипра продлили право на временную защиту украинцев

Граждане Украины, которые находятся под защитой Кипра из-за полномасштабной войны, получили продолжение своего статуса. Право на временную защиту автоматически продлевается на один год, то есть до 4 марта 2024 года.