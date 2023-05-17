Норвегія побила рекорд зі зростання населення: справа в українських біженцях

Чисельність населення в Норвегії досягла рекордного рівня – понад 5,5 мільйона осіб. Це сталося насамперед через хвилю біженців з України.

Такий приріст населення став наймасштабнішим за останні 10 років. За перший квартал поточного року постійне населення Норвегії збільшилось на 15 300 осіб. Востаннє подібні показники фіксували у 2012 році.

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Майже 30 тисяч трудових мігрантів та біженців прибули до Норвегії за 2023 рік. З-поміж них 7 700 – це громадяни України. Саме українські шукачі притулку найбільше вплинули на рекордне зростання населення в країні.

Хоча народжуваність від початку року спадала, населення продовжувало рости. У першому кварталі його кількість перевищила 5,5 мільйона людей, серед іншого через зростання кількості українців,

– пояснює аналітик Статистичного бюро Норвегії Магнус Хауг.

Як живуть українці у Норвегії

Ця скандинавська країна відома не лише фіордами та мальовничими пейзажами. Норвегія приваблює українців високими зарплатами та хорошим соціальним пакетом.

В країні досить високий рівень діджиталізації: мобільні додатки використовують для громадського транспорту, сплати тарифів, шкіл та садочків.

Житло тут потрібно орендувати за договором. У різних регіонах Норвегії ціна за квартиру відрізняється: найдешевше винаймати помешкання в північних регіонах. В Осло оренда двокімнатної квартири буде коштувати 1 200 – 1 300 євро на місяць.

Громадський транспорт: у великих містах працюють метро, трамваї та автобуси, а у маленьких – переважно тільки автобуси. У регіонах з великою кількістю фіордів важливим видом громадського транспорту є пороми.

Робота у Норвегії може бути постійною та сезонною. Українці працевлаштовуються для збору врожаю, праці на тваринницьких фермах, обрізки дерев в садах, прополювання, заготівлі сіна. У списку вакансій також є робота з перероблення риби, зокрема на плавзаводах.

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З лютого 2022 року понад 34 тисячі українців у Норвегії подали заявку на отримання тимчасового захисту. Нещодавно країна переглянула бюджет на поточний рік і виділила додаткове фінансування на допомогу українським біженцям.