Такой прирост населения стал самым масштабным за последние 10 лет. За первый квартал текущего года постоянное население Норвегии увеличилось на 15 300 человек. Последний раз подобные показатели фиксировали в 2012 году.

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Около 30 тысяч трудовых мигрантов и беженцев прибыли в Норвегию за 2023 год. Среди них 7 700 – это граждане Украины. Именно украинцы оказали большое влияние на рекордный прирост населения в стране.

Хотя рождаемость с начала года спадала, население продолжало расти. В первом квартале его количество превысило 5,5 миллиона человек, среди прочего из-за приезда украинцев,

– объясняет аналитик Статистического бюро Норвегии Магнус Хауг.

Как живут украинцы в Норвегии

Эта скандинавская страна известна не только фьордами и живописными пейзажами. Норвегия привлекает украинцев высокими зарплатами и хорошим социальным пакетом.

В стране достаточно высок уровень диджитализации: мобильные приложения используют для общественного транспорта, оплаты тарифов, школ и садиков.

Жилье здесь нужно арендовать по договору. В разных регионах Норвегии цена за квартиру отличается: дешевле всего снимать жилье в северной части. В Осло аренда двухкомнатной квартиры будет стоить 1 200 – 1 300 евро в месяц.

Общественный транспорт: в больших городах работают метро, трамваи и автобусы, а в маленьких – преимущественно только автобусы. В регионах с большим количеством фьордов важным видом общественного транспорта являются паромы.

Работа в Норвегии может быть постоянной и сезонной. Украинцы трудоустраиваются для сбора урожая, работы на фермах, обрезки деревьев в садах, прополки, заготовки сена. В списке вакансий также переработка рыбы, в частности на плавзаводах.

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С февраля 2022 года более 34 тысяч украинцев в Норвегии подали заявку на получение временной защиты. Недавно страна пересмотрела бюджет на этот год и выделила дополнительное финансирование на помощь украинским беженцам.