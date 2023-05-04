Норвегія переглянула бюджет на поточний рік. Його оновлену версію оприлюднять наприкінці травня. Держава прогнозує, що кількість біженців з України цього року зросте і для них знадобиться більше житла. Саме на це, серед іншого, і виділяють додаткове фінансування.

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Ми звернулися до муніципалітетів з проханням розселити загалом 35 000 біженців у 2023 році. Але останні прогнози показують, що їх може бути навіть більше,

– заявила міністерка праці та соціальної інтеграції Норвегії Марте Мйос Персен.

Дійсно, експерти передбачають, що у Норвегії до кінця 2023 року потрібно буде розмістити до 43 000 біженців. Тому уряд пропонує збільшити видатки для деяких регіонів.

Як Норвегія розподілить додаткові кошти на біженців

Усі муніципалітети отримають додаткові 50 000 крон (а це близько 4200 євро) за кожного біженця, забезпеченого житлом. Загалом це обійдеться Норвегії до 200 мільйонів крон до кінця 2024 року. Цими коштами доповнять фінансування, яке місцева влада вже отримує для підтримки переселенців. Уряд країни також профінансує повторні субсидії на оренду житла для біженців. На це виділять близько 180 мільйонів крон (15 мільйонів євро).

Окрема стаття витрат - курси норвезької мови для українців. До кінця наступного року на це планують виділити 459 мільйонів крон (понад 38 мільйонів євро). Влада Норвегії наголошує на важливості працевлаштування українців. Тому розклад мовних курсів запланують таким чином, щоб біженці могли поєднувати їх з роботою.