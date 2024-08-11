Острів пропонує широкий спектр розваг, як для мандрівників, що шукають пригод і нових вражень, так і для тих, хто прагне поніжитися на сонці та відпочити. Завдяки унікальному поєднанню відпочинку та пригод, Маврикій продовжує зачаровувати іноземців з усього світу. Що подивитися на Маврикії й чим цікавий цей острів, розповідає Закордон 24.

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Про острівну державу

Республіка Маврикій, розташована у Східній Африці, складається з групи невеликих островів поблизу Мадагаскару. Ця країна, відома своїми мальовничими ландшафтами, омивається Індійським океаном і отримала назву від свого найбільшого острова.

Якщо звернутися в минуле, то Маврикій був відкритий в X столітті арабами й отримав назву Діна Аробі. Його історія була такою:

У 1505 році португальські мореплавці під командуванням Педру де Машкареньяша вперше висадилися на острові, відомому зараз як Маврикій, назвавши його Сішна на честь одного зі своїх кораблів.



Колоніальна влада на острові змінилася у 1598 році, коли голландці розпочали свою колонізацію, перейменувавши його на честь принца Моріца Оранського, графа Нассау, латинською версією – Моріца Оранського. Голландці втратили контроль над островом у 1710 році, а через 5 років на нього вже претендували французи, які назвали його Іль-де-Франс.



Острів знову перейшов з рук в руки у 1810 році, коли британські війська відвоювали його у французів. Цей перехід був офіційно оформлений у 1814 році підписанням Паризького договору, який закріпив британський контроль над Маврикієм. І лише в 1968 році отримав державну незалежність.

Республіка Маврикій розділена на 9 адміністративних округів та Зовнішні автономні острови (Родрігес, Північний, Південний та Кокосовий).



Мальовничі пляжі Маврикія / Фото Unsplash

Маврикій може похвалитися населенням близько 1,2 мільйона жителів на компактній території в 1 860 квадратних кілометрів. Примітно, що перетнути острів з півночі на південь можна всього за 90 хвилин. Попри свої скромні розміри, Маврикій пропонує безліч визначних пам'яток і розваг для відвідувачів.

Клімат

Маврикій характеризується тропічним морським кліматом, для якого характерні теплі температури, що добре переносяться завдяки значній кількості вологи, яку забезпечують сезонні мусони. Туристичні експерти рекомендують оптимальний час для відвідування острова – з вересня по листопад і з квітня по червень, коли умови особливо приємні для туристів.

Літній сезон на Маврикії триває з листопада по квітень і характеризується спекотними та вологими умовами. Нічна температура в середньому становить близько 25°C, тоді як денні максимуми сягають приблизно 32°C, що супроводжується рівнем вологості, який злітає до 80%.

Зима ж, навпаки, триває з травня по жовтень, приносячи прохолоднішу і сухішу погоду. Нічні температури в цей період опускаються до 17°C, а денні в середньому сягають 23°C. Примітно, що серпень визнаний найхолоднішим місяцем, тоді як червень і липень відзначаються сильними вітрами.

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Цікаві локації Маврикія

Попри віддаленість, Маврикій має велику популярність серед європейських туристів, будучи одним із найкрасивіших та найдорожчих туристичних курортів поряд з Мальдівськими та Сейшельськими островами. На Маврикії поширений в основному пляжний відпочинок, але також популярні екскурсії в океан, рідше вглиб острова.

Закордон24 зібрав 5 найцікавіших місць острова, які припадуть до душі кожного туристу.

Столиця Порт-Луї

Відвідувачам, які прагнуть зануритися в багате культурне розмаїття Маврикія, рекомендується розпочати свою подорож зі столиці, Порт-Луї. Розташоване на північно-західному узбережжі острова, Порт-Луї слугує живим серцем цієї динамічної країни. Місцеві ресторани, які пропонують гостям місцеві делікатеси, обов'язкові до відвідування.

Столиця острова може похвалитися багатою архітектурною спадщиною, що включає добре збережені споруди колоніальної епохи, в тому числі Будинок уряду, Будинок парламенту, Міський театр і Національний музей. Серед найбільш відвідуваних визначних пам'яток міста – яскраві кольорові землі Шамареля. Поруч з цим приголомшливим природним феноменом, водоспад каскадами протікає крізь пишні джунглі.

Місто також добре відоме любителям перегонів, адже саме тут розташований найстаріший іподром у південній півкулі – Марсове Поле.



Марсове поле на Маврикії / Фото Account.Travel

А на пагорбі з видом на гавань розташувалася цитадель Порт-Луї – форт, який був збудований у 1930-х роках для захисту міста від заворушень під час скасування рабства. Одним словом у столиці одного дня буде замало!

Індуїстський храм Амма Тукай Ковіль і мечеть Аль-Нур у Кемп-Діабле

У південному регіоні острова храм Амма Тукай Ковіль привертає увагу своєю вражаючою архітектурою та яскравим дизайном. Храм, пов'язаний з індуїстським релігійним культом, має фасад, прикрашений безліччю кольорів, що зачаровує відвідувачів. Всередині гості можуть помилуватися приголомшливим набором барвистих орнаментів, вигадливо спроєктованих колон і вишуканих розписів, що ще більше підкреслюють унікальну привабливість храму.

Зовсім поруч у містечку Camp Diable помітною пам'яткою є мусульманська мечеть Аль-Нур, збудована у 1980-х роках. Її розташування поряд з іншими церквами підкреслює багату мультикультурність, яка визначає Маврикій, і відображає унікальне та різноманітне історичне минуле острова.

Шамарель – Земля семи кольорів

Мандрівникам, які відвідують найпопулярніший національний парк країни – Black River Gorges, пропонується познайомитися з "Країною семи кольорів" – захопливим природним феноменом, який часто називають прихованим скарбом Маврикія.

З оглядової вежі гості можуть насолодитися приголомшливим ландшафтом, який простягається на сотні квадратних кілометрів. Ґрунт у цьому регіоні може похвалитися розмаїттям яскравих відтінків, підсилених мерехтливим сонячним світлом, що створює по-справжньому чарівну атмосферу.

Шамарель / Фото laidbacktrip

Червоний, фіолетовий, темно-синій, блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий – це лише деякі відтінки, які привертають увагу Землі семи кольорів. Яскраві відтінки в поєднанні з унікальним рельєфом є результатом багатого на мінерали ґрунту та ерозії вулканічного попелу.

Морський парк Блу-Бей

Блу-Бей став одним з найпопулярніших місць для туристів, які відвідують Маврикій. Відома своїми приголомшливими пляжами та кришталево чистими водами, ця мальовнича місцевість пропонує різноманітні розважальні заходи.

Відвідувачі можуть зайнятися дайвінгом, снорклінгом, серфінгом та іншими водними видами спорту або просто відпочити на пляжі, насолоджуючись тропічним напоєм. Тут є понад 50 різних видів коралів, включаючи кілька рідкісних різновидів. Мілководдя кишить численними видами риб, що обіцяє виняткові враження.

Якщо ж ви не досвідчений дайвер, але все ж хочете спробувати, то можете здійснити ознайомлювальне занурення в Гранд-Бей.

Острів Ile aux Cerfs

Іль-о-Серф, мальовничий острів, розташований у лагуні на східному узбережжі Маврикія, може похвалитися кількома кілометрами приголомшливих пляжів з білим піском і кришталево чистими блакитними водами. Острів також є домівкою для різноманітної дикої флори і фауни, що робить його ідеальним місцем для любителів природи та пляжного відпочинку.



Маврикій з висоти пташиного польоту / Фото Unsplash

Любителі дайвінгу з'їжджаються на острів, щоб дослідити його приголомшливі рифи, в той час як відвідувачі також здійснюють морські прогулянки до водоспадів Grande Riviere Sud–Est – захоплюючого природного дива, яке можна побачити тільки з моря. Водоспади створюють вражаюче видовище, коли різко занурюються в океан.

Що треба знати туристам під час поїздки на острів?

Маврикій відомий своєю дружньою та гостинною атмосферою. Мандрівники зазвичай відчувають позитивну атмосферу від місцевих, і під час їхнього перебування майже ніколи не виникає непорозумінь. Втім, все ж варто врахувати кілька місцевих особливостей:

На острові не використовується п'ятизіркова система готелів . Натомість класифікація закладів розміщення виглядає дещо умовною. З усім тим, відвідувачі можуть розраховувати на високий рівень обслуговування.



. Натомість класифікація закладів розміщення виглядає дещо умовною. З усім тим, відвідувачі можуть розраховувати на високий рівень обслуговування. Вода та продукти безпечні для споживання , а поточна санітарно-епідеміологічна ситуація вважається нормальною. Але рекомендується з собою шлункові ліки на випадок будь-яких непередбачуваних реакцій на зміни у раціоні.



, а поточна санітарно-епідеміологічна ситуація вважається нормальною. Але рекомендується з собою шлункові ліки на випадок будь-яких непередбачуваних реакцій на зміни у раціоні. На острові немає отруйних комах, рослин чи хижаків. Однак туристам радять бути пильними через можливі алергічні реакції на незнайомі подразники.

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Відвідувачам мечетей та індуїстських храмів варто дізнатися про відповідний дрес-код . Перед входом до цих священних місць заведено знімати взуття. Також важливо дотримуватися шанобливого поводження – уникати гучних розмов і сміху в цих місцях поклоніння та навколо них.



. Перед входом до цих священних місць заведено знімати взуття. Також важливо дотримуватися шанобливого поводження – уникати гучних розмов і сміху в цих місцях поклоніння та навколо них. Водні розваги. Дайвінг за межами лагун повинен проводитися лише з сертифікованими інструкторами через сильні течії, які становлять загрозу. Підводне полювання заборонено, як і збирати корали та інші об'єкти морського дна.



Дайвінг на Маврикії / Ілюстративне фото Unsplash

Фотографування. Гостям священних місць перед тим, як робити фото- чи відеозйомку, варто отримати дозвіл від служителів. Крім того, радять утримуватися і від знімання місцевих, щоб поважати їх приватне життя.



Гостям священних місць перед тим, як робити фото- чи відеозйомку, варто отримати дозвіл від служителів. Крім того, радять утримуватися і від знімання місцевих, щоб поважати їх приватне життя. Сувенір. Найпопулярніший природний сувенір, який можна привезти з Маврикія це різноколірна земля "шамарель": у скляну посудину поміщають шари рожевого, помаранчевого, жовтого, коричневого і блакитного ґрунту, що не змішуються.

Тож Маврикій — прекрасна острівна держава з білосніжними пляжами, приголомшливою блакитною водою, горами, об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та багатьма іншими цікавими речами, що об'єдналися в одній країні. І вище наведено лише деякі з численних варіантів, що робити на Маврикії, щоб зробити відпочинок незабутнім.

Україна підписала безвіз з Маврикієм

8 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його маврикійський колега Маніш Гобін формалізували угоду про безвізові поїздки між двома країнами. Міністерство закордонних справ України оголосило, що ця знакова угода була підписана після першого візиту глави українського МЗС на Маврикій з моменту встановлення дипломатичних відносин у 1992 році.

Угода обіцяє посилити розвиток бізнесу та інвестиційні можливості між Маврикієм та Україною. На початковому етапі угода відкриє шлях маврикійським інвесторам для відвідування України, що дозволить їм вивчити потенційні шляхи співпраці.

Крім того, очікується, що після завершення війни в Україні угода сприятиме збільшенню потоку українських туристів на Маврикій.

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