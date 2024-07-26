На щастя, Європа – дуже багата на природні дива. А деякі її пейзажі нагадують кадри з фантастичних фільмів.

Зверніть увагу Куди не варто їхати влітку: 5 найбільш переповнених туристичних локацій Європи

Міжнародний сервіс грошових переказів TransferGo вже розібрався, які природні локації – must visit цього літа.

Європа залишається серцем світового туризму

У 2024 році мільйони туристів обрали для відпочинку Європу. Як повідомила Європейська туристична комісія, найпопулярнішими залишаються два напрямки:

південноєвропейський;

середземноморський.

Прогнозують, що цьогоріч туристи витратять на відпочинку 800 мільярдів євро. Це – рекордний показник.

Звичайно, європейські міста залишаються у тревел-трендах. Однак все частіше мандрівники обирають для відпочинку саме природні дива. Зауважують, що вони допомагають перезавантажитися й надихнутися на нові життєві виклики.

Які європейські природні дива варто побачити влітку 2024

Озеро Гарда (Італія)

Відпочинок на півночі Італії – одна з найкращих ідей для літа. Щороку сотні людей прибувають до регіону Ломбардія, аби на власні очі побачити фантастично красиве озеро Гарда. Воно може похвалитися титулом найбільшого в Італії й на рівних конкурує з розпіареним озером Комо.

Гарда славиться м'яким кліматом. Горизонти озера оберігають від вітрів італійські Альпи, даруючи прекрасні пейзажі. Навколо квітнуть апельсинові та лимонні дерева, дозріває виноград у виноградниках, а море квітів дарує неповторний солодкий аромат. Там так легко відчути, що таке справжня італійська Dolce Vita.



Гарда – одна з найромантичніших локацій північної Італії / Unsplash

Варто зауважити, що Гарда чудово підійде людям, які люблять купатися, однак з певних причин не можуть комфортно почуватися у морській воді. Береги Гарди нічим не поступаються найкращим пляжам на узбережжях.

На березі Гарди розташовані відомі курортні містечка. Однак справжньою перлиною вважається древнє Сірміоне. Перші відпочивальники почали прибувати до Сірміоне ще у часи Римської імперії. Місто нагадує казкову фортецю, має свій замок та славетні термальні курорти.

Доломітові Альпи (Італія)

Справедливо вважаються одними з найкрасивіших у Європі. Туристи навіть жартують: хто не був у Доломітах, той не бачив Італії. Цікаво, що у 2009 році гори потрапили до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Перебуваючи у Доломітах, варто відвідати:

озеро Добіако (ворота в Доломіти)

озеро Браєс (одне з найінстаграмніщих місць Європи, ви точно бачили ці фото);

П'ять Веж (ці скелі – візитівка Доломітів);

Лаго ді Сорапіс (пейзажі – просто фантастичні).

Взимку у Доломітові Альпи їдуть шанувальники зимових видів спорту. Тим часом літо вважається ідеальним часом для мандрівників, які хочуть вперше зустрітися з горами. Долини квітнуть, а озера ваблять бірюзовою альпійською водою. Хоча купатися у них найчастіше не рекомендують, поплавати на човнику – must have.

Містичні Доломіти закохують з першого погляду / Unsplash

На щастя, прибуваючи у Доломітові Альпи, туристи можуть обрати комфортний для себе формат відпочинку: від 5-зіркових готелів до ночівлі у наметі під зорями. Тим часом у місцевих ресторанах можна скуштувати найсмачніші страви італійської та частково австрійської кухні. І, звичайно, відсалютувати Доломітам аперолем.

Бледське озеро (Словенія)

Часто можна почути, що туристичний потенціал Словенії недооцінюють. Зокрема, це стосується й фантастичного Бледського озера – найбільшого та найкрасивішого на території країни.

Воно розташувалося у Юлійських Альпах й може похвалитися єдиним островом на території Словенії. Там туристів чекає храм Вознесіння Діви Марії. Якщо подзвонити у місцеву дзвіницю, найзаповітніше бажання неодмінно збудеться. Однак, щоб потрапити до святині, доведеться подолати близько 100 сходинок.

Казковий Блед / Unsplash

На берегах озера – місто Блед. Воно має свій замок, затишну стару частину та добре розвинену туристичну інфраструктуру. Туристів чекають затишні кав'ярні та ресторани, готелі, крамнички з локальними сувенірами.

На відвідини Бледського озера достатньо виділити день. Проте він буде дуже насиченим та яскравим, а потім неодмінно захочеться повернутися в альпійську казку.

"Плітвицькі озера" (Хорватія)

Райський куточок колись був закритим для туристів. Все змінилося лише у минулому столітті, й відтоді сотні тисяч туристів щороку приїжджають, аби побачити національний парк "Плітвицькі озера". Вже понад 40 років він – у списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Загалом парк має:

дивовижні озера (поділяються на Верхні та Нижні);

могутні водоспади;

древні печери, які стали свідками не однієї цивілізації.

Варто зауважити, що доки Європу накриває аномальна спека, відвідати "Плітвицькі озера" – чудова ідея. Там – дуже м'який клімат, який приємно здивує шанувальників прохолоди.

Зауважте! За відвідини "Плітвицьких озер" доведеться заплатити. У високий сезон, який триває наразі, ціна квитка становить 40 євро (майже 1800 гривень).

"Плітвицькі озера" – перлина Хорватії / Unsplash

Мандрівники можуть обирати: відвідати райський куточок на день або затриматися там. На території парку розташовані три готелі, ще один – можна знайти поблизу.

Саксонська Швейцарія (Німеччина)

Мальовничий національний парк поблизу Дрездена розташований серед Ельбських пісковикових гір. Ідеальна локація, коли плануєш відпустку у Німеччині або Чехії, однак хочеться втекти на день на природу.

Візитівкою парку є Бастай – піщані скелі, які наче формують міст. Свою славу туристичної локації він здобув ще двісті років тому й відтоді продовжує вести мандрівників таємничими стежками до прекрасних вершин.

Бастай зачаровує / Unsplash

Також туристам рекомендують:

відвідати Ратен (казкове місто серед гір);

завітати до Фортеці Кенігштайн (їй – понад 800 років);

помилуватися Ліхтенхайнським водоспадом;

побувати у Ратенському скальному театрі.

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