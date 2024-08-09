Україна підписала безвіз з Маврикієм

За повідомленням МЗС України, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм колегою з Маврикію Манішем Гобеном у столиці країни Порт-Луї. Переговори були зосереджені на безвізовій угоді, спрямованій на сприяння подорожам маврикійських інвесторів та бізнесменів, які шукають нові бізнес-можливості в Україні.

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Зазначається, що після завершення війни вона сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії.

На зустрічі міністри зосередилися на посиленні торговельних та інвестиційних відносин між своїми країнами. Маврикій був відзначений як одна з найуспішніших економік Африки, яка може похвалитися найвищим ВВП за паритетом купівельної спроможності. Країна посідає перше місце серед африканських країн у Звіті Світового банку про глобальну конкурентоспроможність і 13-те місце у світі за легкістю ведення бізнесу.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зі своїм колегою Манішем Гобіном / Фото МЗС України

Крім того, міністри обговорили ключові домовленості, спрямовані на взаємне заохочення та захист інвестицій, а також заходи з уникнення подвійного оподаткування. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність за інтерес, проявлений маврикійським бізнесом до відновлення України, і запросив маврикійських представників взяти участь у майбутній Конференції з питань відновлення України.

Нагадаємо, Маврикій – це острівна держава, розташована в Індійському океані на схід від Мадагаскару, яка охоплює острови Родрігес, Агалега та кілька менших острівців. Це мальовниче місце славиться своїми незайманими білими піщаними пляжами та унікальними природними особливостями.

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