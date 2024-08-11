Остров предлагает широкий спектр развлечений, как для путешественников, ищущих приключений и новых впечатлений, так и для тех, кто стремится понежиться на солнце и отдохнуть. Благодаря уникальному сочетанию отдыха и приключений, Маврикий продолжает очаровывать иностранцев со всего мира. Что посмотреть на Маврикии и чем интересен этот остров, рассказывает Заграница 24.

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Об островном государстве

Республика Маврикий, расположена в Восточной Африке, состоит из группы небольших островов вблизи Мадагаскара. Эта страна, известна своими живописными ландшафтами, омывается Индийским океаном и получила название от своего самого большого острова.

Если обратиться в прошлое, то Маврикий был открыт в X веке арабами и получил название Дина Ароби. Его история была такой:

В 1505 году португальские мореплаватели под командованием Педру де Машкареньяша впервые высадились на острове, известном сейчас как Маврикий, назвав его Сишна в честь одного из своих кораблей.



Колониальная власть на острове изменилась в 1598 году, когда голландцы начали свою колонизацию, переименовав его в честь принца Морица Оранского, графа Нассау, латинской версии – Морица Оранского. Голландцы потеряли контроль над островом в 1710 году, а через 5 лет на него уже претендовали французы, которые назвали его Иль-де-Франс.



Остров снова перешел из рук в руки в 1810 году, когда британские войска отвоевали его у французов. Этот переход был официально оформлен в 1814 году подписанием Парижского договора, который закрепил британский контроль над Маврикием. И лишь в 1968 году получил государственную независимость.

Республика Маврикий разделена на 9 административных округов и Внешние автономные острова (Родригес, Северный, Южный и Кокосовый).



Живописные пляжи Маврикия / Фото Unsplash

Маврикий может похвастаться населением около 1,2 миллиона жителей на компактной территории в 1 860 квадратных километров. Примечательно, что пересечь остров с севера на юг можно всего за 90 минут. Несмотря на свои скромные размеры, Маврикий предлагает множество достопримечательностей и развлечений для посетителей.

Климат

Маврикий характеризуется тропическим морским климатом, для которого характерны теплые температуры, хорошо переносимые благодаря значительному количеству влаги, которую обеспечивают сезонные муссоны. Туристические эксперты рекомендуют оптимальное время для посещения острова – с сентября по ноябрь и с апреля по июнь, когда условия особенно приятны для туристов.

Летний сезон на Маврикии длится с ноября по апрель и характеризуется жаркими и влажными условиями. Ночная температура в среднем составляет около 25°C, тогда как дневные максимумы достигают примерно 32°C, что сопровождается уровнем влажности, который взлетает до 80%.

Зима же, наоборот, длится с мая по октябрь, принося более прохладную и сухую погоду. Ночные температуры в этот период опускаются до 17°C, а дневные в среднем достигают 23°C. Примечательно, что август признан самым холодным месяцем, тогда как июнь и июль отмечаются сильными ветрами.

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Интересные локации Маврикия

Несмотря на удаленность, Маврикий имеет большую популярность среди европейских туристов, будучи одним из самых красивых и дорогих туристических курортов наряду с Мальдивскими и Сейшельскими островами. На Маврикии распространен в основном пляжный отдых, но также популярны экскурсии в океан, реже вглубь острова.

Закордон24 собрал 5 самых интересных мест острова, которые придутся по душе каждому туристу.

Столица Порт-Луи

Посетителям, которые стремятся окунуться в богатое культурное разнообразие Маврикия, рекомендуется начать свое путешествие со столицы, Порт-Луи. Расположенный на северо-западном побережье острова, Порт-Луи служит живым сердцем этой динамичной страны. Местные рестораны, которые предлагают гостям местные деликатесы, обязательны к посещению.

Столица острова может похвастаться богатым архитектурным наследием, включающим хорошо сохранившиеся постройки колониальной эпохи, в том числе Дом правительства, Дом парламента, Городской театр и Национальный музей. Среди наиболее посещаемых достопримечательностей города – яркие цветные земли Шамареля. Рядом с этим потрясающим природным феноменом, водопад каскадами протекает сквозь пышные джунгли.

Город также хорошо известен любителям скачек, ведь именно здесь расположен старейший ипподром в южном полушарии – Марсово Поле.



Марсово поле на Маврикии / Фото Account.Travel

А на холме с видом на гавань расположилась цитадель Порт-Луи – форт, который был построен в 1930-х годах для защиты города от беспорядков во время отмены рабства. Одним словом в столице одного дня будет мало!

Индуистский храм Амма Тукай Ковиль и мечеть Аль-Нур в Кэмп-Диабле

В южном регионе острова храм Амма Тукай Ковиль привлекает внимание своей впечатляющей архитектурой и ярким дизайном. Храм, связан с индуистским религиозным культом, имеет фасад, украшенный множеством цветов, завораживающий посетителей. Внутри гости могут полюбоваться потрясающим набором красочных орнаментов, причудливо спроектированных колонн и изысканных росписей, что еще больше подчеркивают уникальную привлекательность храма.

Совсем рядом в городке Camp Diable заметной достопримечательностью является мусульманская мечеть Аль-Нур, построенная в 1980-х годах. Ее расположение рядом с другими церквями подчеркивает богатую мультикультурность, которая определяет Маврикий, и отражает уникальное и разнообразное историческое прошлое острова.

Шамарель – Земля семи цветов

Путешественникам, посещающим самый популярный национальный парк страны – Black River Gorges, предлагается познакомиться с "Страной семи цветов" – увлекательным природным феноменом, который часто называют скрытым сокровищем Маврикия.

Со смотровой башни гости могут насладиться потрясающим ландшафтом, который простирается на сотни квадратных километров. Почва в этом регионе может похвастаться разнообразием ярких оттенков, усиленных мерцающим солнечным светом, что создает по-настоящему волшебную атмосферу.

Шамарель / Фото laidbacktrip

Красный, фиолетовый, темно-синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый – это лишь некоторые оттенки, которые привлекают внимание Земли семи цветов. Яркие оттенки в сочетании с уникальным рельефом являются результатом богатого минералами грунта и эрозии вулканического пепла.

Морской парк Блу-Бей

Блу-Бей стал одним из самых популярных мест для туристов, посещающих Маврикий. Известная своими потрясающими пляжами и кристально чистыми водами, эта живописная местность предлагает разнообразные развлекательные мероприятия.

Посетители могут заняться дайвингом, снорклингом, серфингом и другими водными видами спорта или просто отдохнуть на пляже, наслаждаясь тропическим напитком. Здесь есть более 50 различных видов кораллов, включая несколько редких разновидностей. Мелководье кишит многочисленными видами рыб, что обещает исключительные впечатления.

Если же вы не опытный дайвер, но все же хотите попробовать, то можете совершить ознакомительное погружение в Гранд-Бей.

Остров Ile aux Cerfs

Иль-о-Серф, живописный остров, расположенный в лагуне на восточном побережье Маврикия, может похвастаться несколькими километрами потрясающих пляжей с белым песком и кристально чистыми голубыми водами. Остров также является домом для разнообразной дикой флоры и фауны, что делает его идеальным местом для любителей природы и пляжного отдыха.



Маврикий с высоты птичьего полета / Фото Unsplash

Любители дайвинга съезжаются на остров, чтобы исследовать его потрясающие рифы, в то время как посетители также совершают морские прогулки к водопадам Grande Riviere Sud–Est – захватывающего природного чуда, которое можно увидеть только с моря. Водопады создают впечатляющее зрелище, когда резко погружаются в океан.

Что надо знать туристам во время поездки на остров?

Маврикий известен своей дружественной и гостеприимной атмосферой. Путешественники обычно чувствуют положительную атмосферу от местных, и во время их пребывания почти никогда не возникает недоразумений. Впрочем, все же стоит учесть несколько местных особенностей:

На острове не используется пятизвездочная система отелей . Зато классификация учреждений размещения выглядит несколько условной. Тем не менее, посетители могут рассчитывать на высокий уровень обслуживания.



. Зато классификация учреждений размещения выглядит несколько условной. Тем не менее, посетители могут рассчитывать на высокий уровень обслуживания. Вода и продукты безопасны для потребления , а текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация считается нормальной. Но рекомендуется с собой желудочные лекарства на случай каких-либо непредсказуемых реакций на изменения в рационе.



, а текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация считается нормальной. Но рекомендуется с собой желудочные лекарства на случай каких-либо непредсказуемых реакций на изменения в рационе. На острове нет ядовитых насекомых, растений или хищников. Однако туристам советуют быть бдительными из-за возможных аллергических реакций на незнакомые раздражители.

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Посетителям мечетей и индуистских храмов стоит узнать о соответствующем дресс-коде . Перед входом в эти священные места принято снимать обувь. Также важно соблюдать почтительное поведение – избегать громких разговоров и смеха в этих местах поклонения и вокруг них.



. Перед входом в эти священные места принято снимать обувь. Также важно соблюдать почтительное поведение – избегать громких разговоров и смеха в этих местах поклонения и вокруг них. Водные развлечения. Дайвинг за пределами лагун должен проводиться только с сертифицированными инструкторами из-за сильных течений, которые представляют угрозу. Подводная охота запрещена, как и собирать кораллы и другие объекты морского дна.



Дайвинг на Маврикии / Иллюстративное фото Unsplash

Фотографирование. Гостям священных мест перед тем, как делать фото- или видеосъемку, стоит получить разрешение от служителей. Кроме того, советуют воздерживаться и от съемки местных, чтобы уважать их частную жизнь.



Гостям священных мест перед тем, как делать фото- или видеосъемку, стоит получить разрешение от служителей. Кроме того, советуют воздерживаться и от съемки местных, чтобы уважать их частную жизнь. Сувенир. Самый популярный природный сувенир, который можно привезти с Маврикия это разноцветная земля "шамарель": в стеклянный сосуд помещают слои розового, оранжевого, желтого, коричневого и голубого грунта, что не смешиваются.

Так что Маврикий - прекрасное островное государство с белоснежными пляжами, потрясающей голубой водой, горами, объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО и многими другими интересными вещами, объединившимися в одной стране. И выше приведены лишь некоторые из многочисленных вариантов, что делать на Маврикии, чтобы сделать отдых незабываемым.

Украина подписала безвиз с Маврикием

8 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его маврикийский коллега Маниш Гобин формализовали соглашение о безвизовых поездках между двумя странами. Министерство иностранных дел Украины объявило, что это знаковое соглашение было подписано после первого визита главы украинского МИД на Маврикий с момента установления дипломатических отношений в 1992 году.

Соглашение обещает усилить развитие бизнеса и инвестиционные возможности между Маврикием и Украиной. На начальном этапе соглашение откроет путь маврикийским инвесторам для посещения Украины, что позволит им изучить потенциальные пути сотрудничества.

Кроме того, ожидается, что после завершения войны в Украине соглашение будет способствовать увеличению потока украинских туристов на Маврикий.

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