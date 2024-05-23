Неймовірно красиво, але смертельно: 9 найнебезпечніших природних див на планеті

Деякі туристичні локації, які часто сприймаються як безпечні, насправді можуть становити значні ризики. Зокрема, в природних місцях потенційні небезпеки можуть варіюватися від токсичних випарів до екстремальної спеки, що загрожую життю мандрівників.

У світі існує щонайменше 9 дуже небезпечних природних об'єктів, до яких туристам рекомендується наближатися з особливою обережністю. Попри це, ці місця продовжують приваблювати велику кількість необізнаних відвідувачів щороку.

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9 найнебезпечніших природних див на планеті

Кратер Дарваза, Туркменістан

У віддаленій місцевості, палаючий газовий кратер, відомий як "Ворота до пекла", безперервно горить вже майже півстоліття. Кратер глибиною 30 метрів і шириною 40 метрів утворився під час радянського буріння газових свердловин, що призвело до обвалу верхніх шарів ґрунту в підземну печеру.

Щоб запобігти отруєнню газом місцевого населення та худоби, геологи вирішили підпалити кратер. Однак те, що очікувалося як тимчасове рішення, перетворилося на довготривале пекло, в якому полум'я вирує через майже 50 років.



Кратер Дарваза / Фото Shutterstock

Тисячі туристів стікаються сюди щороку, щоб зробити вогняні фотографії зі сторони. Хоча кратер є однією з головних туристичних визначних пам'яток Туркменістану, він також є причиною погіршення стану навколишнього середовища, оскільки в атмосферу викидається величезна кількість шкідливого метану.

Кришталева печера Найка, Мексика

Печера, знайдена в 300 метрах під містом Найка в штаті Чіуауа двома шахтарями, які шукали свинець. Вона є домом для білих гіпсових блоків селеніту, які повільно зростали протягом сотень тисяч років, деякі з них досягають висоти понад 9 метрів. Ці утворення утворилися, коли перегріта вода охолоджувалася і насичувалася гіпсом, що призвело до утворення кристалів у воді.

Вчені, які намагалися вивчити Найку, зіткнулися з серйозною перешкодою: сильною спекою. Пекуча температура біля Кришталевих печер, спричинена гарячим джерелом, що неподалік, обмежує час, який дослідники можуть провести в кристалічній камері, – до 10 хвилин.



Кришталева печера Найка / Фото Oscar Ne

Вулкан Кавах Іджен і сірчана шахта, Індонезія

На Східній Яві вулкан є домом для найбільшого у світі кислого вулканічного кратерного озера, відомого своїм дивовижним бірюзовим відтінком. Цей чинний вулкан також знаний своїми багатими покладами сірки, яку видобувають у кар'єрах. Більшу частину дна кальдери Іджен вкривають кавові плантації, а туристів приваблюють її водоспади, гарячі джерела та приголомшливі вулканічні пейзажі.

При цьому виверження Іджена становлять небезпеку через те, що озеро може пересохнути, що призведе до утворення на схилах вулкана руйнівних селевих потоків, відомих як лахари.

Водночас в районі Іджена люди стикаються з суворими умовами, які призводять до короткої тривалості життя. Попри токсичні випари і палючу температуру понад 115°C, вони носять лише футболки й штани. Крім того, бірюзово-блакитне озеро в кратері містить майже чисту сірчану кислоту, що становить смертельну загрозу для тих, хто туди впаде.



Вулкан Кавах Іджен / Фото theworldtravelguy

Це була трійка лідерів у списку найнебезпечніших локацій. Ось ще 6 місць, які становлять небезпеку для туристів:

Слот-Каньйони, Національний парк Зайон, США. Каатерскілл-Фолс, Нью-Йорк, США. Пустеля Данакіль, Ефіопія. Льодопад Кхумбу, Непал. Тролльтунга, Норвегія. Печера Смерті, Коста-Рика.

В Японії закриють вид на гору Фудзі

Напрямки в Європі роблять різні кроки, щоб спробувати боротися з надмірним туризмом. Так, місту в Японії настільки набридли натовпи відвідувачів, що вони спорудили величезний паркан, який закриває вид на визначну пам'ятку, заради якої вони приїхали.

Мовиться про знамениту гору Фудзі. Про це рішення заявило місто Фудзі-Кавагутіко. Серед найбільш популярних місць огляду гори – майданчик біля магазину Lawson. Там збираються сотні туристів щодня, перешкоджаючи місцевим.