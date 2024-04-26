У курортному містечку гору Фудзі можна сфотографувати з різних точок зору. Серед них місце біля магазину Lawson виділяється як особливо улюблене місце для зйомки приголомшливих зображень вулкана, що вимальовується на задньому плані.

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Вид на гору Фудзі закриють через надмірний наплив туристів

У відповідь на скарги місцевих мешканців на переповненість туристами площі перед магазином, влада вирішила побудувати бар'єр як останній засіб розв'язання проблеми. Він стоятиме доти, доки ситуація з туристами не покращиться, попри попередження поліції та ігнорування дорожніх знаків.

Намагаючись розв'язати проблему засмічення та необачної поведінки туристів, місцева влада оголосила про початок будівництва 20-метрової огорожі наступного тижня. Рішення закрити популярне місце для фотографування стало відповіддю на порушення туристами правил дорожнього руху та порушення громадського порядку в гонитві за ідеальним кадром.

Власники сусідньої стоматологічної клініки висловили занепокоєння через випадки, коли туристи вилазили навіть на дах клініки.

У Японії популярний вид на гору Фудзі закриють / Фото Unsplash

Туризм в Японії

Після зняття прикордонних обмежень в Японії спостерігається значне зростання кількості туристів. Однак, деякі міста, такі як Кіото, стикаються з проблемами через наплив відвідувачів. У деяких випадках райони були змушені закрити через переслідування іноземцями бездоганно вдягнених гейш.

А цього літа з туристів, які користуються найпопулярнішим маршрутом для сходження на гору Фудзі, стягуватимуть по 2 000 єн (близько 13 доларів). Причому кількість відвідувачів обмежать, аби запобігти заторам.