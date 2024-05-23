В мире существует по меньшей мере 9 очень опасных природных объектов, к которым туристам рекомендуется приближаться с особой осторожностью. Несмотря на это, эти места продолжают привлекать большое количество неосведомленных посетителей ежегодно.

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9 самых опасных природных чудес на планете

Кратер Дарваза, Туркменистан

В отдаленной местности, горящий газовый кратер, известный как "Врата в ад", непрерывно горит уже почти полвека. Кратер глубиной 30 метров и шириной 40 метров образовался во время советского бурения газовых скважин, что привело к обвалу верхних слоев почвы в подземную пещеру.

Чтобы предотвратить отравление газом местного населения и скота, геологи решили поджечь кратер. Однако то, что ожидалось как временное решение, превратилось в долговременный ад, в котором пламя бушует спустя почти 50 лет.



Кратер Дарваза / Фото Shutterstock

Тысячи туристов стекаются сюда ежегодно, чтобы сделать огненные фотографии со стороны. Хотя кратер является одной из главных туристических достопримечательностей Туркменистана, он также является причиной ухудшения состояния окружающей среды, поскольку в атмосферу выбрасывается огромное количество вредного метана.

Хрустальная пещера Найка, Мексика

Пещера, найдена в 300 метрах под городом Найка в штате Чиуауа двумя шахтерами, которые искали свинец. Она является домом для белых гипсовых блоков селенита, которые медленно росли в течение сотен тысяч лет, некоторые из них достигают высоты более 9 метров. Эти образования образовались, когда перегретая вода охлаждалась и насыщалась гипсом, что привело к образованию кристаллов в воде.

Ученые, которые пытались изучить Найку, столкнулись с серьезным препятствием: сильной жарой. Жгучая температура возле Хрустальных пещер, вызвана горячим источником, что неподалеку, ограничивает время, которое исследователи могут провести в кристаллической камере, – до 10 минут.



Хрустальная пещера Найка / Фото Oscar Ne

Вулкан Кавах Иджен и серная шахта, Индонезия

На Восточной Яве вулкан является домом для крупнейшего в мире кислого вулканического кратерного озера, известного своим удивительным бирюзовым оттенком. Этот действующий вулкан также известен своими богатыми залежами серы, которую добывают в карьерах. Большую часть дна кальдеры Иджен покрывают кофейные плантации, а туристов привлекают ее водопады, горячие источники и потрясающие вулканические пейзажи.

При этом извержения Иджена представляют опасность из-за того, что озеро может пересохнуть, что приведет к образованию на склонах вулкана разрушительных селевых потоков, известных как лахары.

В то же время в районе Иджена люди сталкиваются с суровыми условиями, которые приводят к короткой продолжительности жизни. Несмотря на токсичные испарения и палящую температуру более 115°C, они носят только футболки и брюки. Кроме того, бирюзово-голубое озеро в кратере содержит почти чистую серную кислоту, что представляет смертельную угрозу для тех, кто туда упадет.



Вулкан Кавах Иджен / Фото theworldtravelguy

Это была тройка лидеров в списке самых опасных локаций. Вот еще 6 мест, которые представляют опасность для туристов:

Слот-Каньоны, Национальный парк Зайон, США. Каатерскилл-Фолс, Нью-Йорк, США. Пустыня Данакиль, Эфиопия. Ледопад Кхумбу, Непал. Тролльтунга, Норвегия. Пещера Смерти, Коста-Рика.

В Японии закроют вид на гору Фудзи

Направления в Европе делают разные шаги, чтобы попытаться бороться с чрезмерным туризмом. Так, городу в Японии настолько надоели толпы посетителей, что они соорудили огромный забор, что закрывает вид на достопримечательность, ради которой они приехали.

Речь идет о знаменитой горе Фудзи. Об этом решении заявил город Фудзи-Кавагутико. Среди наиболее популярных мест осмотра горы – площадка возле магазина Lawson. Там собираются сотни туристов ежедневно, препятствуя местным.