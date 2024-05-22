У дослідженні, проведеному туристичним порталом Which?, було проаналізовано відгуки туристів, щоб визначити найкращі та найгірші приморські міста Іспанії. Результати показали, що не всі популярні місця для літнього відпочинку вразили опитаних мандрівників.

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Названо найкращі та найгірші пляжні міста Іспанії

Чотири з п'яти дестинацій з найнижчим рейтингом розташовані на популярному узбережжі Коста-дель-Соль або Коста-Бланка. Дивно, але менш відомі місця, такі як Кадіс і Картахена, отримали високі оцінки за свою пляжну інфраструктуру та багату пропозицію з історії, культури, гастрономії та напоїв.

Очолив рейтинг Сан-Себастьян – місто в Країні Басків на півночі Іспанії. Воно отримало 88% задоволеності від клієнтів, зокрема:

5 зірок за пляжі,

визначні пам'ятки,

їжу/напої та чотири зірки за набережну,

безпеку,

дружелюбність,

розміщення,

шопінг,

туристичну привабливість.

При цьому Сан-Себастьян отримав три зірки за поєднання ціни та якості, а також лише 2 зірки за тишу і спокій.



Сан-Себастьян в Іспанії / Фото Unsplash

А от найгіршим визнали елітне місто-порт Пуерто-Банус у Марбельї, де рівень задоволеності клієнтів становив лише 55%. Зокрема, місцеві пляж, набережну, їжу/напої та шопінг оцінили у три зірки, а визначні пам'ятки, безпеку та дружність – у дві зірки. Тим часом за туристичну привабливість, тишу і поєднання ціни/якості воно взагалі отримало по одній зірці.

10 найкращих пляжних міст Іспанії

Сан-Себастьян, Країна Басків (88% задоволеності клієнтів). Нерха, Андалусія (81%). Картахена, Мурсія (80%). Шабія, Аліканте (80%). Сіджес, Каталонія (80%). Алтеа, Аліканте (79%). Естепона, Андалусія (79%). Морайра, Теулада (79%). Аліканте (78%). Кадіс, Андалусія (76%).

10 найгірших пляжних міст Іспанії

Пуерто-Банус, Марбелья (55%). Ла-Манга, Мурсія (56%). Альбір, Аліканте (57%). Фуенхірола, Малага (58%). Торрев'єха, Аліканте (60%).



Пляж Торрев'єха / Фото Unsplash