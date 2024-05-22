Мовиться про знамениту гору Фудзі. Про це рішення заявило місто Фудзі-Кавагутіко. Серед найбільш популярних місць огляду гори – майданчик біля магазину Lawson. Там збираються сотні туристів щодня, перешкоджаючи місцевим.

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В Японії закрили вид на гору Фудзі

У містечку встановили паркан довжиною 20 метрів і висотою 2,5 метра вкритий чорною сіткою, що не є найкращим фоном для селфі, за якими сюди збираються відвідувачі в соціальних мережах.

Роботи зі встановлення почалися вранці 21 травня і незабаром були закінчені. Огородження не прибиратимуть, доки ситуація не зміниться.



У Японії закриють вид на гору Фудзі / Фото AFP-JIJI

Фудзікавагутіко, як відомо, пропонує одні з найкращих краєвидів на знамениту японську гору. Але місцевим жителям достатньо туристів, які блокують тротуари та зупиняють рух, щоб отримати ідеальний знімок.

Особливо популярним місцем для фотографування було коло магазину Lawson, звідки фотографія, зроблена під певним кутом, створювала враження, ніби гора Фудзі знаходиться на даху магазину. Туристи, в основному іноземці, навіть охрестили це місце "горою Фуджі Лоусон".



Одна з найвідоміших локацій для фото – біля магазину Lawson / Фото Unsplash

Афіни протестують проти туристів

Влітку 2024 року світовий туризм вперше має вийти на допандемійний рівень. Мандрівники радіють, а люди, які мешкають у популярних туристичних містах, чекають початку сезону з жахом. До боротьби з туризмом долучилася ще одна європейська столиця.

Протести проти туристів у Європі набирають обертів. Зокрема, жителі Канарських островів вийшли на вулиці через ситуацію з нерухомістю. Наплив туристів настільки потужний, що людям доводиться ночувати у власних автівках або навіть печерах.