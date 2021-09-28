Згідно з даними економістів Гданського технологічного університету, за останні декілька років тенденції міграції у Польщу дуже сильно змінились. Сьогодні безліч іноземців – високоосвічені люди, які займають високі посади, керують відділами або ж відкривають власну справу на території республіки.

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Образ мігранта у Польщі

На думку професорки Гданської Політехніки Малгожати Гаврицької, стереотип про те, що поляки – керівники, а українці – винятково підлеглі, вже давно відходить у минуле.

Навіть у великих корпораціях іноземці сьогодні часто стають керівниками. Більшість з них – у галузі IT, однак є й медики, менеджери та представники інших професій. Польща має радіти тому, що українці прагнуть тут працювати. Вони не "відбирають хліб" у поляків, а заповнюють прогалини на ринку важливих професій. Малгожата Гаврицька Професорка економіки Гданської Політехніки

Українці у польській економіці

Згідно з результатами досліджень, сучасні мігранти суттєво відрізняються від тих, які переїжджали у Польщу ще 10 років тому. Зокрема, раніше середній час перебування українця у Польщі становив від 3 до 6 місяців, а зараз – від 6 місяців до 2 років.

Крім того, у 2020 році дозвіл на роботу у Польщі отримали 295 тисяч українських мігрантів, що у 20 разів більше, ніж у 2010 році.

Позитивний вплив на економіку Польщі мають також студенти з України. Вони є найперспективнішими кадрами з огляду на майбутню ситуацію національного ринку праці, і з легкістю зможуть заповнити прогалини у висококваліфікованих нішах, будучи вже повністю адаптованими протягом навчання у виші.

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Додамо, що кількість іноземців у польських університетах постійно зростає. У 2020/21 навчальному році їх було 84 тисячі. Першокурсників серед них – 59 тисяч, з яких 39 тисяч – громадяни України.