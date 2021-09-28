Согласно данным экономистов Гданьского технологического университета, за последние несколько лет тенденции миграции в Польшу очень сильно изменились. Сегодня множество иностранцев – высокообразованные люди, которые занимают высокие должности, руководят отделами или открывают собственное дело на территории республики.

Читайте также Нашел счастье и получил опыт за границей, после чего вернулся на Родину: история украинца

Образ мигранта в Польше

По мнению профессора Гданьской Политехники Малгожаты Гаврицкой, стереотип о том, что поляки – руководители, а украинцы – исключительно подчиненные, уже давно уходит в прошлое.

Даже в крупных корпорациях иностранцы сегодня часто становятся руководителями. Большинство из них – в области IT, однако есть и медики, менеджеры и представители других профессий. Польша должна радоваться тому, что украинцы стремятся здесь работать. Они не "отбирают хлеб" у поляков, а заполняют пробелы на рынке важных профессий. Малгожата Гаврицкая Профессор экономики Гданьской Политехники

Украинцы в польской экономике

Согласно результатам исследований, современные мигранты существенно отличаются от тех, которые переезжали в Польшу еще 10 лет назад. В частности, раньше среднее время пребывания украинцев в Польше составляло от 3 до 6 месяцев, а сейчас – от 6 месяцев до 2 лет.

Кроме того, в 2020 году разрешение на работу в Польше получили 295 тысяч украинских мигрантов, что в 20 раз больше, чем в 2010 году.

Положительное влияние на экономику Польши имеют также студенты из Украины. Они являются наиболее перспективными кадрами, учитывая будущую ситуацию национального рынка труда, и с легкостью смогут заполнить пробелы в высококвалифицированных нишах, будучи уже полностью адаптированными на протяжении обучения в вузе.

Обратите внимание Два образования в Польше по стипендиальным программам и обучение в Испании: опыт украинки

Добавим, что количество иностранцев в польских университетах постоянно растет. В 2020/21 учебном году их было 84 тысячи. Первокурсников среди них – 59 тысяч, из которых 39 тысяч – граждане Украины.