Сільськогосподарські роботи не є популярними серед мігрантів: де працюють українці в Польщі

У суспільстві побутує думка, що трудові мігранти відправляються з України до Польщі, щоб збирати полуницю або виконувати інші роботи на полях. Насправді ж, кажуть експерти, відсоток українців, які працюють у сільськогосподарській галузі в Польщі, зараз є малим. При цьому попит на таких робітників не знижується.

З України до Польщі на роботу офіційно виїхали майже 1,5 мільйона людей. Принаймні, саме стільки видано офіційних дозволів на роботу. З цих осіб лише 140 тисяч людей працюють на сільськогосподарських об'єктах.

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У яких сферах працевлаштовуються мігранти

Голова Всеукраїнської Асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що українці надають перевагу працювати на виробництві та складах, а не в сільському господарстві.

Експерт розповів, що польські ферми все ще потребують українських працівників. Бо самі поляки масово їдуть на заробітки до Німеччини й в Норвегію. Таким чином українці компенсують дефіцит робочої сили у Польщі.

Очевидно, що у Польщі зараз демографічна криза. Населення зменшується як через низьку народжуваність, так і тому, що молодь виїжджає у більш перспективні країни ЄС заради вищих зарплат.

На те, що мігранти з України частіше обирають склади та виробничі підприємства як місця роботи, а не ферми, ймовірно, впливає і конкуренція з Чехією. На відміну від Польщі, українці відправляються до Чехії лише на роботу у сфері виробництва та послуг. Навіть у 2020 році, в час пандемії, у Чехії знайшли роботу 150 тисяч українців.