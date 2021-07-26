З України до Польщі на роботу офіційно виїхали майже 1,5 мільйона людей. Принаймні, саме стільки видано офіційних дозволів на роботу. З цих осіб лише 140 тисяч людей працюють на сільськогосподарських об'єктах.
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У яких сферах працевлаштовуються мігранти
Голова Всеукраїнської Асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що українці надають перевагу працювати на виробництві та складах, а не в сільському господарстві.
Експерт розповів, що польські ферми все ще потребують українських працівників. Бо самі поляки масово їдуть на заробітки до Німеччини й в Норвегію. Таким чином українці компенсують дефіцит робочої сили у Польщі.
Очевидно, що у Польщі зараз демографічна криза. Населення зменшується як через низьку народжуваність, так і тому, що молодь виїжджає у більш перспективні країни ЄС заради вищих зарплат.
На те, що мігранти з України частіше обирають склади та виробничі підприємства як місця роботи, а не ферми, ймовірно, впливає і конкуренція з Чехією. На відміну від Польщі, українці відправляються до Чехії лише на роботу у сфері виробництва та послуг. Навіть у 2020 році, в час пандемії, у Чехії знайшли роботу 150 тисяч українців.