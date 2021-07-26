Из Украины в Польшу на работу официально выехали почти 1,5 миллиона человек. По крайней мере, именно столько выдано официальных разрешений на работу. Из этих лиц лишь 140 тысяч работают на сельскохозяйственных объектах.

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В каких сферах трудоустраиваются мигранты

Председатель Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что украинцы предпочитают работать на производстве и складах , а не в сельском хозяйстве.

Эксперт рассказал, что польские фермы все еще нуждаются в украинских работниках. Потому что сами поляки массово едут на заработки в Германию и в Норвегию. Таким образом украинцы компенсируют дефицит рабочей силы в Польше.

Очевидно, что в Польше сейчас демографический кризис. Населения уменьшается как из-за низкой рождаемости, так и потому, что молодежь уезжает в более перспективные страны ЕС ради высших зарплат.

На то, что мигранты из Украины чаще выбирают склады и производственные предприятия как места работы, а не фермы, вероятно, влияет и конкуренция с Чехией. В отличие от Польши, украинцы отправляются в Чехию только на работу в сфере производства и услуг. Даже в 2020 году, во время пандемии, в Чехии нашли работу 150 тысяч украинцев.