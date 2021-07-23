Про свій шлях до підприємництва у Польщі Володимир розповів редакції Закордон 24. Українець також поділився цікавою інформацією про ринок праці республіки Польща та практичними порадами, які стануть корисними тим, хто планує працевлаштуватись за межами України.

Цікаво Бути мамою складніше, ніж далекобійницею, – українка про свій успіх у Польщі

Чому Володимир переїхав у Польщу

Після подій Революції Гідності безліч українців з підприємницькою жилкою сподівались на покращення умов ведення бізнесу в Україні. За словами Володимира, цього, на жаль, не трапилось, і значна частина наших співвітчизників почала відкривати стартапи за кордоном.

На думку українця, саме Польща має великий потенціал для підприємців, розвитку малого бізнесу та розширення власних можливостей, тому безліч амбітних людей, включно з Володимиром, ринули туди. Разом з тим, як показав досвід підприємця, все не так просто, і потрібно мати великий багаж знань та досвіду, щоб розпочати все з нуля.

Ще у Харкові чоловік почав вивчати польську мову, щоб адаптація минулась без зайвих проблем. У Варшаві українець почав працювати в офісах різних компаній, вивчати трудове законодавство країни та менталітет місцевих мешканців.

Відкриття власного бізнесу у Польщі

Згодом Володимир вирішив відкрити власне агентство з працевлаштування Tremwork, яке зараз допомагає українцям знайти роботу у Польщі. Оскільки попит на іноземних працівників найбільший на виробничих підприємствах та складах, саме на такі спеціальності агентство працевлаштовує українців найчастіше.

Володимир започаткував власне агентство з працевлаштування / Скриншот сайту Tremwork

Окрім рекрутингової компанії, Володимир разом зі своїм колегою заснували ще й будівельну фірму Verde Development, яка надає професійні комплексні послуги ремонтних та оздоблювальних робіт, допомагає з вибором, придбанням та транспортуванням будівельних матеріалів у Варшаві та околицях.

До агентства з працевлаштування Tremwork за компетентною допомогою звертаються українці, які перебувають в активному пошуку робочого місця. Часто шукають роботу не для себе особисто, а для родичів чи друзів. База вакансій охоплює всю Польщу, тож можна обрати місто, яке найбільше подобається.

Зараз Tremwork співпрацює з міжнародним сервісом онлайн-переказів TransferGo. Банківська система влаштована таким чином, що переказати гроші із закордонних банківських рахунків, зокрема польських, на українські, часто незручно та невигідно. Оскільки безліч трудових мігрантів фінансово допомагають своїм родинам та близьким в Україні, то заощаджувати на грошових транзакціях вкрай важливо. TransferGo розв’язує подібні проблеми, даючи можливість переказати кошти швидко, надійно, безпечно та вигідно.

Tremwork співпрацює з міжнародним сервісом TransferGо / Скриншот сайту TransferGo

Поради для українців

За словами Володимира, ринок праці, починаючи з 2015 року, суттєво змінився, – і не на краще. Ще близько 5 років тому іноземці були відповідальнішими, чітко виконували обумовлені з агентствами завдання. Разом з тим, з’явилась і велика кількість недобросовісних компаній – багато з них обманюють клієнтів та не працевлаштовують їх легально. Тому Володимир дає українцям кілька порад.

На що варто звертати увагу, коли шукаєш вакансію у Польщі?

Розглядаючи вакансію, з рекрутером необхідно обов’язково обговорювати такі моменти:

Чи укладається договір та який саме?

Якою є ставка та система оплати праці (бонуси, штрафи тощо)?

Чи надається працівнику житло та на яких умовах?

З цими питаннями слід розібратись ще до підписання трудового договору. Також варто перевірити репутацію агентства, з яким ви плануєте співпрацювати. Є компанії, які працюють 5 – 10 років на ринку, але, на жаль, також поводяться з працівниками не чесно.

Слід перевіряти відгуки у соціальних мережах або на відповідних сайтах, але найкраще дізнаватись про досвід співпраці від знайомих. Перевірені та добросовісні компанії не беруть гроші за працевлаштування наперед та показують реальні фото житла для працівників.

Які спеціальності найбільш популярні серед українців у Польщі?

Серед робочих спеціальностей популярними є, зокрема, водій-оператор вилочного навантажувача, механік, слюсар, зварювальник, пакувальник товарів, будівельник, продавець тощо. Найприбутковішим та одним з найдоступніших ринків для українців є галузь ІТ.

Як найкраще шукати вакансії у Польщі?

Найкраще звертатись до перевірених роботодавців з гарною репутацією напряму. Вони можуть надати всі необхідні документи безкоштовно та пропонують легальне працевлаштування. У них завжди є фото житла, вони детально описують зміст та характеристики роботи, що значно зменшує ризики натрапити після приїзду на неприємні "сюрпризи".

Як діяти, коли працедавець не виплатив зарплату або надав погані умови праці?

Трудовий договір або цивільно-правова угода, укладена відповідно до всіх законодавчих норм, є основною гарантією працівника. Його треба складати двома мовами: польською та українською. Також необхідно завжди мати дійсний дозвіл на роботу.

Важливо, щоб у всіх документах дані відповідали дійсності. Наприклад, якщо працівник зареєстрований як зварювальник, то не можна працювати слюсарем. Якщо у дозволі на роботу вказана дата початку праці 1 числа поточного місяця, то не можна приступати до виконання обов’язків раніше.

Якщо все гаразд з документами, і ви працювали не порушуючи договір зі свого боку, а вам не виплатили домовлені кошти й роботодавець не йде на контакт, потрібно звернутись у Державну інспекцію праці (PIP). Вони допоможуть розв’язати будь-яке питання, що стосується ваших трудових відносин.

Компанія Tremwork також має безкоштовну інформаційну контактну лінію, завдяки якій можна отримати консультацію з питань працевлаштування – 0 570 265 830.