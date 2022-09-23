Немов кадри із фільму: названо наймальовничіші залізничні маршрути Європи
Джерело:The Independent
Британська компанія Which?, яка займається аналізом споживчих настроїв, визначила наймальовничіші залізничні маршрути Європи. В опитуванні враховували краєвид, комфорт та вартість.
Загалом в опитуванні взяли участь 1 400 пасажирів потягів. Так, залізничні маршрути в Уельсі, Норвегії та Швейцарії очолили список фаворитів.
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Респондентів попросили оцінити свої улюблені залізничні подорожі за сімома категоріями: пейзажі, комфорт, зручності, чистота, їжа та напої, обслуговування та вартість.
Першу сходинку посів прибережний маршрут в Північному Уельсі, яким управляє Ffestiniog Railway.
Краєвиди радують око, коли потяг минає пасовища, ліси, озера та водоспади найстарішою вузькоколійною залізницею у світі. Подорож також проходить через гори, вгору по схилах і навіть повороти, включаючи "повну спіраль",
– йдеться на вебсайті залізниці.
Всього в десятку потрапили 3 маршрути в Уельсі. Також три перші позиції рейтингу дісталися Швейцарії та бергенській залізниці в Норвегії.
10 наймальовничіших залізничних маршрутів Європи:
- "Ffestiniog Railway", Уельс;
- "Bergen Railway", Норвегія; "Bernina Express", Швейцарія;
- Bernina Express; Швейцарія та Італія;
- "Glacier Express", Швейцарія;
- "Brocken Railway", Німеччина;
- "Talyllyn", Уельс;
- "Welsh Highland Railway", Уельс;
- "West Highland Line", Шотландія;
- "Flam Railway", Норвегія;
- "Golden Pass" ("Золотий перевал"), Швейцарія.