Загалом в опитуванні взяли участь 1 400 пасажирів потягів. Так, залізничні маршрути в Уельсі, Норвегії та Швейцарії очолили список фаворитів.

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Респондентів попросили оцінити свої улюблені залізничні подорожі за сімома категоріями: пейзажі, комфорт, зручності, чистота, їжа та напої, обслуговування та вартість. Першу сходинку посів прибережний маршрут в Північному Уельсі, яким управляє Ffestiniog Railway. Краєвиди радують око, коли потяг минає пасовища, ліси, озера та водоспади найстарішою вузькоколійною залізницею у світі. Подорож також проходить через гори, вгору по схилах і навіть повороти, включаючи "повну спіраль",

– йдеться на вебсайті залізниці.