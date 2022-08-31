6 міст світу, де можна комфортно жити на 1 000 доларів
Портал Numbeo опублікував перелік із 6 міст світу. В кожному з них можна комфортно жити на 1 000 доларів в місяць. Тож, ознайомтеся зі списком, і, можливо, одне з міст стане вашою наступною зупинкою!
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Буенос-Айрес, Аргентина
Столиця Аргентини пропонує неймовірну кухню, бурхливе нічне життя та численні культурні пам'ятки.
Її особливість в тому, що це також одне з найдешевших міст у списку. Місячні витрати на одну людину без урахування оренди житла складають близько 425 доларів на місяць, а з орендою житла у центрі міста – приблизно 730.
Сантьяго, Чилі
Сантьяго пропонує неймовірні панорами Анд, космополітичну культуру та відносно дешеву вартість життя.
У Сантьяго 1 000 доларів достатньо, щоб забезпечити себе орендою квартири недалеко від центру та покрити витрати на проживання.
Вечірнє Сантьяго / Фото Chile Travel
Софія, Болгарія
Болгарія добре відома як місце для вечірок, але країна може запропонувати багато іншого, наприклад, красиві собори та церкви й мальовничі гірські околиці.
Якість життя тут можна порівняти з Парижем. Але вартість життя в Софії набагато дешевша – 570 доларів на місяць обходиться життя, а ще 400 доларів – оренда житла.
Бурса, Туреччина
Бурса – четверте за величиною місто Туреччини. Його часто називають "зеленою Бурсою" через численні парки, сади й гори Улудаг.
486 доларів на місяць знадобиться, аби прожити у цьому турецькому місті. Орендувати квартиру в центрі тут можна від 180 доларів. Тобто, загальна кількість витрат складе приблизно 650 доларів.
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Монтерей, Мексика
Це прекрасне місто з населенням трохи понад 1 мільйон перевершує Париж та Мілан за індексом якості життя. Крім того, Монтерей вважається ще й одним з індустріальних центрів країни.
Квартира за межами центру міста та витрати на проживання коштуватимуть вам приблизно 900 доларів на місяць. Якщо хочете квартиру в центрі, то це обійдеться у 1 100 доларів.
Мексиканське місто Монтерей / Фото tripsavvy.com
Кейптаун, Південна Африка
Місто славиться гарними погодними умовами та блакитними водами.
У Кейптауні ви можете винайняти квартиру за межами центру та сплатити свої витрати на проживання за 1 000 доларів на місяць. Якщо хочете жити в центрі міста, доведеться викласти близько 1 250 доларів.