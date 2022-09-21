Новий мегакурорт у формі Місяця вже будується, а відкриття планують у 2025 році. Його первісна вартість робіт оцінюється в 5 мільярдів доларів.

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Автори проєкту зазначають, що зовні він не просто виглядатиме як масивна, порізана кругла маса: перебування тут стане захопливим, позаземним досвідом.

За проєкт відповідає канадська архітектурна компанія Moon World Resorts Dubai Moon. Вони прагнуть запропонувати туристам, які люблять космос, якомога ближчу до міжзоряної пригоди. Прогулюючись місячною поверхнею курорту, яка називається "місячна колонія", гості матимуть відчуття, ніби ходять по Місяцю,

– йдеться у повідомленні.

Щодо інфраструктури, то всередині основного комплексу, а саме дископодібної конструкції, будується загалом 300 приватних бутикових резиденцій. Вони відомі як "небесні вілли", і очікується, що після відкриття курорту плата за них буде вищою через унікальне розташування та нескінченний перелік зручностей.