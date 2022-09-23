Всего в опросе приняли участие 1 400 пассажиров поездов. Так, железнодорожные маршруты в Уэльсе, Норвегии и Швейцарии возглавили список фаворитов.

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Респондентов попросили оценить свои любимые железнодорожные поездки по семи категориям: пейзажи, комфорт, удобства, чистота, еда и напитки, обслуживание и стоимость.

Первую строчку занял прибрежный маршрут в Северном Уэльсе, которым управляет Ffestiniog Railway.

Пейзажи радуют глаз, когда поезд проходит пастбища, леса, озера и водопады по старейшей узкоколейной железной дороге в мире. Путешествие также проходит через горы, вверх по склонам и даже повороты, включая "полную спираль",

– говорится на веб-сайте железной дороги.

Всего в десятку попали 3 маршрута в Уэльсе. Также три первые позиции рейтинга достались Швейцарии и бергенской железной дороге в Норвегии.

10 самых живописных железнодорожных маршрутов Европы:

"Ffestiniog Railway", Уэльс;

"Bergen Railway", Норвегия; "Bernina Express", Швейцария;

Bernina Express; Швейцария и Италия;

"Glacier Express", Швейцария;

"Brocken Railway", Германия;

"Talyllyn", Уэльс;

"Welsh Highland Railway", Уэльс;

"West Highland Line", Шотландия;

"Flam Railway", Норвегия;

"Golden Pass" ("Золотой перевал"), Швейцария.

Напомним, ранее портал Numbeo опубликовал перечень из 6 городов мира. В каждом из них можно комфортно жить на 1 000 долларов в месяц. Итак, ознакомьтесь со списком, и, возможно, один из городов станет вашей следующей остановкой!