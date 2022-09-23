Всего в опросе приняли участие 1 400 пассажиров поездов. Так, железнодорожные маршруты в Уэльсе, Норвегии и Швейцарии возглавили список фаворитов.
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Респондентов попросили оценить свои любимые железнодорожные поездки по семи категориям: пейзажи, комфорт, удобства, чистота, еда и напитки, обслуживание и стоимость.
Первую строчку занял прибрежный маршрут в Северном Уэльсе, которым управляет Ffestiniog Railway.
Пейзажи радуют глаз, когда поезд проходит пастбища, леса, озера и водопады по старейшей узкоколейной железной дороге в мире. Путешествие также проходит через горы, вверх по склонам и даже повороты, включая "полную спираль",
– говорится на веб-сайте железной дороги.
Всего в десятку попали 3 маршрута в Уэльсе. Также три первые позиции рейтинга достались Швейцарии и бергенской железной дороге в Норвегии.
10 самых живописных железнодорожных маршрутов Европы:
- "Ffestiniog Railway", Уэльс;
- "Bergen Railway", Норвегия; "Bernina Express", Швейцария;
- Bernina Express; Швейцария и Италия;
- "Glacier Express", Швейцария;
- "Brocken Railway", Германия;
- "Talyllyn", Уэльс;
- "Welsh Highland Railway", Уэльс;
- "West Highland Line", Шотландия;
- "Flam Railway", Норвегия;
- "Golden Pass" ("Золотой перевал"), Швейцария.