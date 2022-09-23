Всего в опросе приняли участие 1 400 пассажиров поездов. Так, железнодорожные маршруты в Уэльсе, Норвегии и Швейцарии возглавили список фаворитов.

Смотрите также В Дубае откроют огромный люкс-курорт в форме Луны

Респондентов попросили оценить свои любимые железнодорожные поездки по семи категориям: пейзажи, комфорт, удобства, чистота, еда и напитки, обслуживание и стоимость.

Первую строчку занял прибрежный маршрут в Северном Уэльсе, которым управляет Ffestiniog Railway.

Пейзажи радуют глаз, когда поезд проходит пастбища, леса, озера и водопады по старейшей узкоколейной железной дороге в мире. Путешествие также проходит через горы, вверх по склонам и даже повороты, включая "полную спираль",
– говорится на веб-сайте железной дороги.

Всего в десятку попали 3 маршрута в Уэльсе. Также три первые позиции рейтинга достались Швейцарии и бергенской железной дороге в Норвегии.

10 самых живописных железнодорожных маршрутов Европы:

  • "Ffestiniog Railway", Уэльс;
  • "Bergen Railway", Норвегия; "Bernina Express", Швейцария;
  • Bernina Express; Швейцария и Италия;
  • "Glacier Express", Швейцария;
  • "Brocken Railway", Германия;
  • "Talyllyn", Уэльс;
  • "Welsh Highland Railway", Уэльс;
  • "West Highland Line", Шотландия;
  • "Flam Railway", Норвегия;
  • "Golden Pass" ("Золотой перевал"), Швейцария.