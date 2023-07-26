Куди поїхати влітку 2023: названі найпопулярніші напрямки серед туристів

Цей літній туристичний сезон один з найбільш завантажених в історії у зв'язку з поверненням інтересу до подорожей після піку пандемії коронавірусу. Європейські напрямки, як і раніше, викликають найвищий інтерес до подорожей цього літа.

Названі найпопулярніші літні напрямки у 2023-му

Так, з'явився новий рейтинг із найпопулярнішими напрямками для відпочинку влітку. Підготували його фахівці тревел-журналу Skift.

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У звіті кажуть, що Азійсько-тихоокеанський регіон у 2023 році набирає популярності, але топовими все ж залишаються європейські напрямки – останні забрали сім рядків у першій десятці.

ТОП-10 виглядає так:

Бангкок (Таїланд), Париж (Франція), Лондон (Велика Британія), Денпасар (Індонезія), Барселона (Іспанія), Нью-Йорк (США), Лісабон (Португалія), Стамбул (Туреччина), Мадрид (Іспанія), Афіни (Греція).

Крім того, статистика показує, що подорожі до Європи відновилися до рівня 2019 року – на рівні 92 – 97%. Готелі в захваті, адже кількість бронювань перевищила рівень 2019 року на сім відсотків.

Париж посів друге місце у рейтингу найпопулярніших напрямків у 2023​ / Фото UnSplash