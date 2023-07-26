Названі найпопулярніші літні напрямки у 2023-му
Так, з'явився новий рейтинг із найпопулярнішими напрямками для відпочинку влітку. Підготували його фахівці тревел-журналу Skift.
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У звіті кажуть, що Азійсько-тихоокеанський регіон у 2023 році набирає популярності, але топовими все ж залишаються європейські напрямки – останні забрали сім рядків у першій десятці.
ТОП-10 виглядає так:
- Бангкок (Таїланд),
- Париж (Франція),
- Лондон (Велика Британія),
- Денпасар (Індонезія),
- Барселона (Іспанія),
- Нью-Йорк (США),
- Лісабон (Португалія),
- Стамбул (Туреччина),
- Мадрид (Іспанія),
- Афіни (Греція).
Крім того, статистика показує, що подорожі до Європи відновилися до рівня 2019 року – на рівні 92 – 97%. Готелі в захваті, адже кількість бронювань перевищила рівень 2019 року на сім відсотків.
Париж посів друге місце у рейтингу найпопулярніших напрямків у 2023 / Фото UnSplash
Які туристичні локації Європи найбільш переповнені
Цей літній сезон один із найбільш завантажених за всю історію. Туристам варто шукати альтернативу популярним локаціям, адже вони просто переповнені відвідувачами.
Експерти порталу The Thinking Traveller вивчили відгуки на спеціалізованих сайтах та у соцмережах за ключовими словами "занадто переповнено", "не проштовхнутися" тощо. До списку потрапили найбільш відвідувані пам'ятки в Європі.
Найбільше відгуків про натовпи отримали 10 наступних локацій:
- Единбурзький замок, Шотландія;
- Букінгемський палац, Англія;
- Сіам Парк, Тенерифе, Іспанія;
- Гранд-канал, Венеція, Італія;
- Римські лазні, Бат, Англія;
- Лондонський Тауер, Англія;
- Лувр, Париж, Франція;
- Акрополь, Афіни, Греція;
- Британський музей, Лондон, Англія;
- Музей Орсе, Париж, Франція.
Також названі "найзавантаженіші" туристичні пам'ятки в популярних серед туристів Італії, Іспанії, Греції. Очевидно, що відвідувати ці місця найкраще поза сезоном відпусток та свят, а також більше шансів роздивитися пам'ятки у будні.