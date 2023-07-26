Платформа для мандрівників VisaGuide.World опитала 1 200 туристів із 35 країн світу. Вони мали назвати найкращу столицю Європи для подорожей у 2023 році. Беззаперечний фаворит – Амстердам.

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Найкраща європейська столиця

Рейтинг складали, оцінюючи кілька дуже важливих туристичних аспектів: безпеку, доброзичливість місцевих, ціни та рівень спілкування англійською мовою. Амстердам отримав лідерство, коли порівняли всі ці ознаки.

Нідерландське місто на каналах відоме численними пам'ятками та своїм "‎духом свободи". Амстердамці вважаються одними із найгостинніших містян в Європі й вони чудово володіють англійською мовою.

Амстердаму бракує повітря через туристів

Але така популярність столиці Нідерландів має й іншу сторону медалі. Амстердам дуже страждає через надмірний туризм, адже щороку його відвідують понад 20 мільйонів гостей. Тому влада останнім часом ухвалила низку революційних рішень.

Із останнього: заборонили круїзним лайнерам заходити в міський порт. Так прагнуть боротися з овертуризмом та зменшити шкідливий вплив на довкілля. Влада Амстердама сподівається, що після заборони туристичних суден потік відвідувачів нормалізується. До того ж гігантські круїзні лайнери не зможуть проходити через міст, який планують побудувати між історичним центром та районом Норд.

Вечірні канали Амстердама / Фото Pixabay

Раніше чиновники також заборонили туристичні автобуси в центрі міста. Тому з січня 2024 року екскурсії Амстердамом – тільки пішки або на велосипеді.

Столиця Нідерландів має репутацію найбільш ліберального міста Європи. Туристи часто їдуть сюди, аби легально покурити марихуану і відвідати секс-квартали. Однак їхня поведінка часто обурює місцевих. Тому влада Амстердама ввела ще одну історичну заборону – з травня заборонили курити марихуану у Кварталі червоних ліхтарів.

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