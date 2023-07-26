Названы самые популярные летние направления в 2023 году
Да, появился новый рейтинг с самыми популярными направлениями для отдыха летом. Подготовили его специалисты тревел-журнала Skift.
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В отчете говорят, что Азиатско-тихоокеанский регион в 2023 году набирает популярность, но топовыми все же остаются европейские направления – последние забрали семь строчек в первой десятке.
ТОП-10 выглядит так:
- Бангкок (Таиланд),
- Париж (Франция),
- Лондон (Великобритания),
- Денпасар (Индонезия),
- Барселона (Испания),
- Нью-Йорк (США),
- Лиссабон (Португалия),
- Стамбул (Турция),
- Мадрид (Испания),
- Афины (Греция).
Кроме того, статистика показывает, что поездки в Европу возобновились до уровня 2019 года – на уровне 92 – 97%. Отели в восторге, ведь количество бронирований превысило уровень 2019 года на семь процентов.
Париж занял второе место в рейтинге самых популярных направлений в 2023 году / Фото UnSplash
Какие туристические локации Европы наиболее переполнены
Этот летний сезон один из самых загруженных за всю историю. Туристам следует искать альтернативу популярным локациям, ведь они просто переполнены посетителями.
Эксперты портала The Thinking Traveller изучили отзывы на специализированных сайтах и в соцсетях по ключевым словам "слишком переполнено", "не протолкнуться" и т.д. В список попали наиболее посещаемые достопримечательности в Европе.
Больше всего отзывов о толпах получили 10 следующих локаций:
- Эдинбургский замок, Шотландия;
- Букингемский дворец, Великобритания;
- Сиам Парк, Тенерифе, Испания;
- Гранд-канал, Венеция, Италия;
- Римские бани, Бат, Англия;
- Лондонский Тауэр, Англия;
- Лувр, Париж, Франция;
- Акрополь, Афины, Греция;
- Британский музей, Лондон, Англия;
- Музей Орсе, Париж, Франция.
Также названы самые "загруженные" туристические достопримечательности у популярных среди туристов Италии, Испании, Греции. Очевидно, что посещать эти места лучше вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будни.