Названы самые популярные летние направления в 2023 году

Да, появился новый рейтинг с самыми популярными направлениями для отдыха летом. Подготовили его специалисты тревел-журнала Skift.

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В отчете говорят, что Азиатско-тихоокеанский регион в 2023 году набирает популярность, но топовыми все же остаются европейские направления – последние забрали семь строчек в первой десятке.

ТОП-10 выглядит так:

Бангкок (Таиланд), Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Денпасар (Индонезия), Барселона (Испания), Нью-Йорк (США), Лиссабон (Португалия), Стамбул (Турция), Мадрид (Испания), Афины (Греция).

Кроме того, статистика показывает, что поездки в Европу возобновились до уровня 2019 года – на уровне 92 – 97%. Отели в восторге, ведь количество бронирований превысило уровень 2019 года на семь процентов.

Париж занял второе место в рейтинге самых популярных направлений в 2023 году / Фото UnSplash