Які європейські пам'ятки та пляжі найбільше заповнені людьми – далі у матеріалі! Повірте, краще їх уникати, бо не проштовхнетеся!

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Які пам'ятки приваблюють натовпи туристів

Експерти порталу The Thinking Traveller вивчили відгуки на спеціалізованих сайтах та у соцмережах за ключовими словами "занадто переповнено", "не проштовхнутися" тощо. До списку потрапили найбільш відвідувані пам'ятки в Європі.

Найбільше відгуків про натовпи отримали 10 наступних локацій:

  1. Единбурзький замок, Шотландія;
  2. Букінгемський палац, Англія;
  3. Сіам Парк, Тенерифе, Іспанія;
  4. Гранд-канал, Венеція, Італія;
  5. Римські лазні, Бат, Англія;
  6. Лондонський Тауер, Англія;
  7. Лувр, Париж, Франція;
  8. Акрополь, Афіни, Греція;
  9. Британський музей, Лондон, Англія;
  10. Музей Орсе, Париж, Франція.

Також названі "найзавантаженіші" туристичні пам'ятки в популярних серед туристів Італії, Іспанії, Греції.

  • Італія: Гранд-канал у Венеції, Музей Ватикану у Римі, Колізей;
  • Іспанія: Сіам Парк на Тенерифе, ринок Бокерія у Барселоні, Храм Святого Сімейства у Барселоні;
  • Греція: Акрополь в Афінах, село Ліндос на Родосі, Парфенон в Афінах.

Очевидно, що відвідувати ці місця найкраще поза сезоном відпусток та свят, а також більше шансів роздивитися пам'ятки у будні.

Колізей в Римі / Фото UnSplash

Як щодо пляжів Європи?

Влітку туристи в Європі цікавляться не лише історичними місцями, архітектурою та музеями. Великі юрби відпочивальників заполонюють пляжі. Які прибережні локації насправді не такі привабливі, як на картинках, і де засмагати і купатися доведеться в натовпі:

  • Елафонісі на Криті, Греція;
  • пляж Фігового Дерева на кіпрському курорті Протарас;
  • Барселонета у Барселоні;
  • Навайо на острові Закінф, Греція;
  • пляж Леванте в Аліканте, Іспанія;
  • Червоний пляж на Санторіні в Греції.

Пляж Навайо на острові Закінф / Фото Peakpx

Грецький Акрополіс вперше вводить обмеження

Через великий наплив туристів до Афін для Акрополіса вводять обмеження. Таке рішення приймають вперше. Вже до кінця місяця там почнуть використовувати тайм-слоти та електронні квитки. У планах також – збільшити кількість входів та виходів.

У Барселоні магазин запровадив плату для туристів

Історичний гастроном Colmado Múrria в Барселоні ввів плату в розмірі 5 євро для туристів, які забивають магазин заради фото, але нічого не купують. Після цього кількість відвідувачів різко скоротилася.