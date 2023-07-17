Які європейські пам'ятки та пляжі найбільше заповнені людьми – далі у матеріалі! Повірте, краще їх уникати, бо не проштовхнетеся!
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Які пам'ятки приваблюють натовпи туристів
Експерти порталу The Thinking Traveller вивчили відгуки на спеціалізованих сайтах та у соцмережах за ключовими словами "занадто переповнено", "не проштовхнутися" тощо. До списку потрапили найбільш відвідувані пам'ятки в Європі.
Найбільше відгуків про натовпи отримали 10 наступних локацій:
- Единбурзький замок, Шотландія;
- Букінгемський палац, Англія;
- Сіам Парк, Тенерифе, Іспанія;
- Гранд-канал, Венеція, Італія;
- Римські лазні, Бат, Англія;
- Лондонський Тауер, Англія;
- Лувр, Париж, Франція;
- Акрополь, Афіни, Греція;
- Британський музей, Лондон, Англія;
- Музей Орсе, Париж, Франція.
Також названі "найзавантаженіші" туристичні пам'ятки в популярних серед туристів Італії, Іспанії, Греції.
- Італія: Гранд-канал у Венеції, Музей Ватикану у Римі, Колізей;
- Іспанія: Сіам Парк на Тенерифе, ринок Бокерія у Барселоні, Храм Святого Сімейства у Барселоні;
- Греція: Акрополь в Афінах, село Ліндос на Родосі, Парфенон в Афінах.
Очевидно, що відвідувати ці місця найкраще поза сезоном відпусток та свят, а також більше шансів роздивитися пам'ятки у будні.
Колізей в Римі / Фото UnSplash
Як щодо пляжів Європи?
Влітку туристи в Європі цікавляться не лише історичними місцями, архітектурою та музеями. Великі юрби відпочивальників заполонюють пляжі. Які прибережні локації насправді не такі привабливі, як на картинках, і де засмагати і купатися доведеться в натовпі:
- Елафонісі на Криті, Греція;
- пляж Фігового Дерева на кіпрському курорті Протарас;
- Барселонета у Барселоні;
- Навайо на острові Закінф, Греція;
- пляж Леванте в Аліканте, Іспанія;
- Червоний пляж на Санторіні в Греції.
Пляж Навайо на острові Закінф / Фото Peakpx
Грецький Акрополіс вперше вводить обмеження
Через великий наплив туристів до Афін для Акрополіса вводять обмеження. Таке рішення приймають вперше. Вже до кінця місяця там почнуть використовувати тайм-слоти та електронні квитки. У планах також – збільшити кількість входів та виходів.
У Барселоні магазин запровадив плату для туристів
Історичний гастроном Colmado Múrria в Барселоні ввів плату в розмірі 5 євро для туристів, які забивають магазин заради фото, але нічого не купують. Після цього кількість відвідувачів різко скоротилася.