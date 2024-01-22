Найкраще для експатів у 2024 році: які міста потрапили до рейтингу

Оскільки світ стає більш взаємопов'язаним, дедалі більше людей розглядають можливість жити за кордоном. Принадність нового досвіду, кращих можливостей і вищої якості життя спонукали багатьох досліджувати можливість стати емігрантами. Однак, вибір найкращої країни для життя може бути непростим через безліч доступних варіантів.

Так, компанія ECA International опублікувала новий рейтинг найкращих міст для переїзду. Переможець не змінився – як і раніше, Берн. Хто ще потрапив до рейтингу – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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Найкращі міста для експатів у 2024 році

У топі, як завжди, швейцарські, голландські та скандинавські міста:

Берн (Швейцарія), Ейндховен (Нідерланди), Ставангер (Норвегія), Женева (Швейцарія), Копенгаген (Данія), ​​​Роттердам (Нідерланди), ​​Гаага (Нідерланди), ​​Гетеборг (Швеція), ​​​Амстердам (Нідерланди), Базель (Швейцарія), ​​Дублін (Ірландія), Люксембург (Люксембург).

Ставангер посів третє місце у рейтингу найкращих міст для експатів / Фото Unsplash

Рейтинг складали на основі низки критеріїв, серед яких:

якість життя,

безпека,

доступність житла та медичних послуг,

інфраструктура,

клімат та інші.

5 найкращих країн Європи для працевлаштування українців

Упродовж кількох років серед українців зростає інтерес до роботи в країнах ЄС. Попри те, що найпопулярнішими напрямками для переїзду є Польща, Німеччина та Чехія, ці держави відстають у плані працевлаштування.

Тому, перед вибором країни для тривалого проживання та працевлаштування, важливо визначити ті, що забезпечують найкращі умови як для місцевого населення, так і переселенців. Щоб допомогти із цим, Закордон24 пропонує ознайомитися із рейтингом найщасливіших країн Європи.