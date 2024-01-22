Так, компанія ECA International опублікувала новий рейтинг найкращих міст для переїзду. Переможець не змінився – як і раніше, Берн. Хто ще потрапив до рейтингу – дізнайтеся нижче у матеріалі!
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Найкращі міста для експатів у 2024 році
У топі, як завжди, швейцарські, голландські та скандинавські міста:
- Берн (Швейцарія),
- Ейндховен (Нідерланди),
- Ставангер (Норвегія),
- Женева (Швейцарія),
- Копенгаген (Данія),
- Роттердам (Нідерланди),
- Гаага (Нідерланди),
- Гетеборг (Швеція),
- Амстердам (Нідерланди),
- Базель (Швейцарія),
- Дублін (Ірландія),
- Люксембург (Люксембург).
Ставангер посів третє місце у рейтингу найкращих міст для експатів / Фото Unsplash
Рейтинг складали на основі низки критеріїв, серед яких:
- якість життя,
- безпека,
- доступність житла та медичних послуг,
- інфраструктура,
- клімат та інші.
5 найкращих країн Європи для працевлаштування українців
Упродовж кількох років серед українців зростає інтерес до роботи в країнах ЄС. Попри те, що найпопулярнішими напрямками для переїзду є Польща, Німеччина та Чехія, ці держави відстають у плані працевлаштування.
Тому, перед вибором країни для тривалого проживання та працевлаштування, важливо визначити ті, що забезпечують найкращі умови як для місцевого населення, так і переселенців. Щоб допомогти із цим, Закордон24 пропонує ознайомитися із рейтингом найщасливіших країн Європи.