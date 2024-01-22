Так, компанія ECA International опублікувала новий рейтинг найкращих міст для переїзду. Переможець не змінився – як і раніше, Берн. Хто ще потрапив до рейтингу – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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Найкращі міста для експатів у 2024 році

У топі, як завжди, швейцарські, голландські та скандинавські міста:

  1. Берн (Швейцарія),
  2. Ейндховен (Нідерланди),
  3. Ставангер (Норвегія),
  4. Женева (Швейцарія),
  5. Копенгаген (Данія),
  6. ​​​Роттердам (Нідерланди),
  7. ​​Гаага (Нідерланди),
  8. ​​Гетеборг (Швеція),
  9. ​​​Амстердам (Нідерланди),
  10. Базель (Швейцарія),
  11. ​​Дублін (Ірландія),
  12. Люксембург (Люксембург).

Ставангер посів третє місце у рейтингу найкращих міст для експатів

Ставангер посів третє місце у рейтингу найкращих міст для експатів / Фото Unsplash

Рейтинг складали на основі низки критеріїв, серед яких:

  • якість життя,
  • безпека,
  • доступність житла та медичних послуг,
  • інфраструктура,
  • клімат та інші.

5 найкращих країн Європи для працевлаштування українців

Упродовж кількох років серед українців зростає інтерес до роботи в країнах ЄС. Попри те, що найпопулярнішими напрямками для переїзду є Польща, Німеччина та Чехія, ці держави відстають у плані працевлаштування.

Тому, перед вибором країни для тривалого проживання та працевлаштування, важливо визначити ті, що забезпечують найкращі умови як для місцевого населення, так і переселенців. Щоб допомогти із цим, Закордон24 пропонує ознайомитися із рейтингом найщасливіших країн Європи.