Так, компанія ECA International опублікувала новий рейтинг найкращих міст для переїзду. Переможець не змінився – як і раніше, Берн. Хто ще потрапив до рейтингу – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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Найкращі міста для експатів у 2024 році

У топі, як завжди, швейцарські, голландські та скандинавські міста:

Берн (Швейцарія), Ейндховен (Нідерланди), Ставангер (Норвегія), Женева (Швейцарія), Копенгаген (Данія), ​​​Роттердам (Нідерланди), ​​Гаага (Нідерланди), ​​Гетеборг (Швеція), ​​​Амстердам (Нідерланди), Базель (Швейцарія), ​​Дублін (Ірландія), Люксембург (Люксембург).

Ставангер посів третє місце у рейтингу найкращих міст для експатів / Фото Unsplash

Рейтинг складали на основі низки критеріїв, серед яких:

якість життя,

безпека,

доступність житла та медичних послуг,

інфраструктура,

клімат та інші.

5 найкращих країн Європи для працевлаштування українців

Упродовж кількох років серед українців зростає інтерес до роботи в країнах ЄС. Попри те, що найпопулярнішими напрямками для переїзду є Польща, Німеччина та Чехія, ці держави відстають у плані працевлаштування.

Тому, перед вибором країни для тривалого проживання та працевлаштування, важливо визначити ті, що забезпечують найкращі умови як для місцевого населення, так і переселенців. Щоб допомогти із цим, Закордон24 пропонує ознайомитися із рейтингом найщасливіших країн Європи.