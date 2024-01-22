Компания ECA International опубликовала новый рейтинг лучших городов для переезда. Победитель не изменился – по-прежнему Берн. Кто еще попал в рейтинг – узнайте ниже в материале!
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Лучшие города для экспатов в 2024 году
В топе, как обычно, швейцарские, голландские и скандинавские города:
- Берн (Швейцария),
- Эйндховен (Нидерланды),
- Ставангер (Норвегия),
- Женева (Швейцария),
- Копенгаген (Дания),
- Роттердам (Нидерланды),
- Гаага (Нидерланды),
- Гетеборг (Швеция),
- Амстердам (Нидерланды),
- Базель (Швейцария),
- Дублин (Ирландия),
- Люксембург (Люксембург)
Ставангер занял третье место в рейтинге лучших городов для экспатов / Фото Unsplash
Рейтинг составляли на основе ряда критериев, среди которых:
- качество жизни,
- безопасность,
- доступность жилья и медицинских услуг,
- инфраструктура,
- климат и другие.
5 лучших стран Европы для трудоустройства украинцев
В течение нескольких лет среди украинцев растет интерес к работе в странах ЕС. Несмотря на то, что наиболее популярными направлениями для переезда являются Польша, Германия и Чехия, эти государства отстают в плане трудоустройства.
Поэтому перед выбором страны для длительного проживания и трудоустройства важно определить те, которые обеспечивают наилучшие условия как для местного населения, так и для переселенцев. Чтобы помочь с этим, Заграница24 предлагает ознакомиться с рейтингом самых счастливых стран Европы.