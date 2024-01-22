Компания ECA International опубликовала новый рейтинг лучших городов для переезда. Победитель не изменился – по-прежнему Берн. Кто еще попал в рейтинг – узнайте ниже в материале!

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Лучшие города для экспатов в 2024 году

В топе, как обычно, швейцарские, голландские и скандинавские города:

  1. Берн (Швейцария),
  2. Эйндховен (Нидерланды),
  3. Ставангер (Норвегия),
  4. Женева (Швейцария),
  5. Копенгаген (Дания),
  6. Роттердам (Нидерланды),
  7. Гаага (Нидерланды),
  8. Гетеборг (Швеция),
  9. Амстердам (Нидерланды),
  10. Базель (Швейцария),
  11. Дублин (Ирландия),
  12. Люксембург (Люксембург)

Ставангер занял третье место в рейтинге лучших городов для экспатов

Ставангер занял третье место в рейтинге лучших городов для экспатов / Фото Unsplash

Рейтинг составляли на основе ряда критериев, среди которых:

  • качество жизни,
  • безопасность,
  • доступность жилья и медицинских услуг,
  • инфраструктура,
  • климат и другие.

5 лучших стран Европы для трудоустройства украинцев

В течение нескольких лет среди украинцев растет интерес к работе в странах ЕС. Несмотря на то, что наиболее популярными направлениями для переезда являются Польша, Германия и Чехия, эти государства отстают в плане трудоустройства.

Поэтому перед выбором страны для длительного проживания и трудоустройства важно определить те, которые обеспечивают наилучшие условия как для местного населения, так и для переселенцев. Чтобы помочь с этим, Заграница24 предлагает ознакомиться с рейтингом самых счастливых стран Европы.