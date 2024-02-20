Ідея про реалізацію масштабного проєкту обговорюється вже вдруге, але його успіх може вплинути на дохід організованих злочинних угруповань. Тому країна стикається з протидією мафії. Згодом до них приєдналися і екологічні групи.

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Найдовший підвісний міст у світі має з'єднати материкову Італію та Сицилію

Торік італійській владі було доручено відмовитися від планів з будівництва 3300-метрового мосту через Мессінську протоку для автотранспорту. Занепокоєння щодо безпеки мосту висловлювали як критики в експертному середовищі, так і різні мафіозні угруповання.

Після 10 років вагань та спроб різних політиків Італії, Джорджія Мелоні та її новий кабінет воскресили "дику" ідею. Але боси мафії знову були не в захваті.

Після перших оголошень у травні 2023 року було висловлено занепокоєння щодо потенційного впливу мафії на будівельний проєкт. Критики висловлювали занепокоєння щодо можливих тіньових оборудок, які можуть бути укладені в процесі будівництва.

Я не боюся проникнення злочинців. На кожен євро, вкладений у будівництво мосту, існуватимуть органи контролю, над якими ми зараз працюємо,

— заявив торік заступник голови Ради міністрів Італії Маттео Сальвіні.

Однак, участь мафії в проєкті малоймовірна, оскільки попередні заяви вказують на те, що організовані злочинні угруповання насправді можуть вважати за краще, щоб міст залишився на стадії проєктування. Це пов'язано з тим, що вони процвітають на недорозвиненості району.

Міст планували понад 10 років / Фото Webuild Image Library

Екоактивісти теж не в захваті

Пізніше до закликів зупинити зведення мосту долучилися й екологічні групи, але з причин, які можуть вплинути на планету. Вони вважають проєкт вельми ризикованим, оскільки регіон є гарячою точкою сейсмічної активності та надзвичайно схильний до землетрусів.

На думку екологів та вчених, півгодинний пором між материковою Італією і Сицилією був названий кращим способом перевезення людей, ніж будівництво моста довжиною у 3 300 метрів.

Нагадаємо, в Італії 14 лютого затримали одного з найрозшукуваніших мафіозі у країні. 55-річний Фоджа Вінченцо Фратеп'єтро переховувався понад рік. Його затримали у місті Каравіньо, провінція Бріндізі. Щоб впіймати мафіозі, провели масштабну операцію.