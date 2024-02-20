Идея о реализации масштабного проекта обсуждается уже второй раз, но его успех может повлиять на доход организованных преступных группировок. Поэтому страна сталкивается с противодействием мафии. Впоследствии к ним присоединились и экологические группы.

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Самый длинный подвесной мост в мире должен соединить материковую Италию и Сицилию

В прошлом году итальянским властям было поручено отказаться от планов по строительству 3300-метрового моста через Мессинский пролив для автотранспорта. Беспокойство относительно безопасности моста выражали как критики в экспертной среде, так и различные мафиозные группировки.

После 10 лет колебаний и попыток различных политиков Италии, Джорджия Мелони и ее новый кабинет воскресили "дикую" идею. Но боссы мафии снова были не в восторге.

После первых объявлений в мае 2023 года было высказано беспокойство относительно потенциального влияния мафии на строительный проект. Критики выражали беспокойство по поводу возможных теневых сделок, которые могут быть заключены в процессе строительства.

Я не боюсь проникновения преступников. На каждый евро, вложенный в строительство моста, будут существовать органы контроля, над которыми мы сейчас работаем,

– заявил в прошлом году заместитель председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини.

Однако, участие мафии в проекте маловероятно, поскольку предыдущие заявления указывают на то, что организованные преступные группировки на самом деле могут предпочесть, чтобы мост остался на стадии проектирования. Это связано с тем, что они процветают на недоразвитости района.

Мост планировали более 10 лет / Фото Webuild Image Library

Экоактивисты тоже не в восторге

Позже к призывам остановить строительство моста присоединились и экологические группы, но по причинам, которые могут повлиять на планету. Они считают проект весьма рискованным, поскольку регион является горячей точкой сейсмической активности и чрезвычайно подвержен землетрясениям.

По мнению экологов и ученых, получасовой паром между материковой Италией и Сицилией был назван лучшим способом перевозки людей, чем строительство моста длиной в 3 300 метров.

Напомним, в Италии 14 февраля задержали одного из самых разыскиваемых мафиози в стране. 55-летний Фоджа Винченцо Фратепьетро скрывался более года. Его задержали в городе Каравиньо, провинция Бриндизи. Чтобы поймать мафиози, провели масштабную операцию.