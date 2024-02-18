Американська дизайн-студія Rafael Viñoly Architects презентувала проєкт оновленого аеропорту у Флоренції. Відповідно до нього, на території летовища буде власний виноградник на даху.
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За планом, в аеропорту Флоренції розширять термінал, покращать транспортне сполучення, розгорнуть злітно-посадкову смугу та розіб'ють виноградник на даху головної будівлі.
Виноградник вирішили зробити, щоб наголосити на особливості регіону – Тоскана вважається "виноробною столицею" Італії. Лози займатимуть близько 8 гектарів.
Чи буде аеропорт Флоренції виробляти власне вино?
Значна частина виробництва вина, ймовірно, здійснюватиметься власними силами.
Провідний винороб з регіону буде обробляти виноградник, а вино буде вироблятися та витримуватися в спеціальних підвалах під дахом термінала,
— пояснює представник Rafael Viñoly Architects.
Під виноградниками проєкт термінала має велику площу, яка, за словами архітекторів, допоможе оптимізувати рух пасажирів.
Запланований інтер'єр площі оновленого аеропорту Флоренції / Фото Rafael Viñoly Architects
У планах також передбачено поворот наявної злітно-посадкової смуги на 90 градусів, що зробить її більш пристосованою до сучасних літаків, а також покращить подальше транспортне сполучення через нову систему легкорейкового транспорту.
Rafael Viñoly Architects оголосили, що працюватимуть разом із планувальниками аеропорту, щоб побудувати структуру у два етапи. Перший планується завершити у 2026 році, але доведеться почекати деякий час на другий – він має бути завершений не раніше 2035 року.