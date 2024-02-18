Американська дизайн-студія Rafael Viñoly Architects презентувала проєкт оновленого аеропорту у Флоренції. Відповідно до нього, на території летовища буде власний виноградник на даху.

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За планом, в аеропорту Флоренції розширять термінал, покращать транспортне сполучення, розгорнуть злітно-посадкову смугу та розіб'ють виноградник на даху головної будівлі.

Виноградник вирішили зробити, щоб наголосити на особливості регіону – Тоскана вважається "виноробною столицею" Італії. Лози займатимуть близько 8 гектарів.

Чи буде аеропорт Флоренції виробляти власне вино?

Значна частина виробництва вина, ймовірно, здійснюватиметься власними силами.

Провідний винороб з регіону буде обробляти виноградник, а вино буде вироблятися та витримуватися в спеціальних підвалах під дахом термінала,
— пояснює представник Rafael Viñoly Architects.

Під виноградниками проєкт термінала має велику площу, яка, за словами архітекторів, допоможе оптимізувати рух пасажирів.

Запланований інтер'єр площі оновленого аеропорту Флоренці

Запланований інтер'єр площі оновленого аеропорту Флоренції / Фото Rafael Viñoly Architects

У планах також передбачено поворот наявної злітно-посадкової смуги на 90 градусів, що зробить її більш пристосованою до сучасних літаків, а також покращить подальше транспортне сполучення через нову систему легкорейкового транспорту.

Rafael Viñoly Architects оголосили, що працюватимуть разом із планувальниками аеропорту, щоб побудувати структуру у два етапи. Перший планується завершити у 2026 році, але доведеться почекати деякий час на другий – він має бути завершений не раніше 2035 року.