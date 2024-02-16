Фратеп'єтро затримали у День Святого Валентина. Це сталося у місті Каравіньо, провінція Бріндізі. Щоб впіймати мафіозі, провели масштабну операцію.

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Її координувало місцеве управління з боротьби з мафією (DDA) з італійського міста Барі. Фратеп'єтро увійшов в історію італійської мафії як "Енцо – липкий гіпс".

Ордер на арешт Фратеп'єтро видали ще у березні 2023 року. Це відбулося у справі, яку назвали "Коктейль". Її деталей наразі не розкривають. Наголошують, що Фратеп'єтро також був причетний до операції "Кінець гри".

В Еквадорі з в'язниці втік лідер мафії

Адольфо Масіяс Вільямар "Фіто" – лідер найбільшого мафіозного угруповання "Лос Чонерос" – втік з в'язниці в Еквадорі. Через це на території країни оголосили надзвичайний стан. В Еквадорі ввели комендантську годину, а також – заборонили масові збори. Країна наразі потерпає від мафії.

Як тільки з'явилася новина, в Еквадорі почалися масові заворушення. Зокрема, невідомі озброєні люди масово захоплюють заручників. Згодом стало відомо, що бандити увірвалися на територію університету Гуаякіля. Студентів та викладачів захопили у заручники.