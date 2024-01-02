Не завжди під час подорожі туристи можуть контролювати свою поведінку. Часто на них впливає те, що вони нікого не знають у новому місті й не бояться репутаційних наслідків. Експерти видання Fodor's згадали 6 найгірших вчинків туристів за минулий рік.

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Дивні витівки туристів за минулий рік

1. Туристи перекинули гондолу у Венеції. Буквально минулого місяця під час проїзду під невисоким мостом біля площі Сан-Марко гондольєр попросив пасажирів не покидати своїх місць та не розхитувати човен.

Але туристи проігнорували це прохання і продовжували фотографуватися, переходячи з одного кінця гондоли на інший. Через це човен перевернувся разом з усіма, хто був на борту.

2. Багатостраждальний Колізей. Рим також потерпає від надмірного туризму та незрозумілих витівок мандрівників. За це літо влада міста щонайменше тричі ловила туристів, які намагалися розмалювати одну з найбільших історичних пам'яток міста — арену Колізей.

Спершу 27-річний хлопець з Британії вирізав на його стінах ініціали своєї коханої. Поліцейські його знайшли і він перепросив за вандалізм. Але через місяць сталися схожі ситуації: свої імена на стінах легендарного Колізею намагалися залишити дівчина зі Швейцарії та підліток із Німеччини. В Італії можна серйозно поплатитися за таку неповагу до культурної спадщини. За це можуть оштрафувати на декілька тисяч євро та навіть ув'язнити на термін до 5 років.

Італійський Колізей чи не найбільше страждав від туристів минулого року / Фото Pexels

3. Оголені туристи на Балі. Острів настільки сильно постраждав від невихованих туристів, які не поважають місцеві звичаї, що вже депортує за це людей. Також на Балі планують почати стягувати туристичний податок, щоб запобігти масовому туризму. На острові заборонено оголюватися у святих місцях. Але не всі це враховують.

Влітку спершу німецький мандрівник роздягнувся в місцевому храмі, а пізніше російський турист зробив на острові оголену зйомку біля 700-річного священного дерева. За це його депортували.

4. Заночували на Ейфелевій вежі. У серпні двоє нетверезих американців здивували поліцейських Парижа. Вони лишилися на ніч на Ейфелевій вежі. Туристи придбали квитки на пізній вечір, але перестрибнули безпекові бар'єри й вже вранці були виявлені охоронцями. Через це Ейфелеву вежу відкрили на годину пізніше.

Ще один сміливець вирішив стрибнути з Ейфелевої вежі з парашутом. Він вдало приземлився на сусідньому стадіоні. Чоловік прокрався на територію пам'ятки о 5:00 ранку ще до відкриття для відвідувачів. Охорона його помітила відразу, але чоловікові таки вдалося дістатися вершини вежі й зістрибнути з неї.

Американці заночували на Ейфелевій вежі / Фото Pexels

5. Підліток осквернив стародавній храм в Японії. 17-річний канадець вирізав своє ім'я на дерев'яній колоні храму Тоседайдзі Кондо. Він є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і датується VIII століттям. За пошкодження культурної спадщини в Японії можуть оштрафувати до 2000 доларів або ув'язнити на 5 років.

6. Пасажир відкрив аварійні двері в повітрі. Один із пасажирів авіакомпанії Asiana Airlines зміг відчинити аварійний вихід за кілька хвилин до посадки. Ніхто не постраждав. Але подібні інциденти також зареєстрували в США. Пасажир авіакомпанії Delta відкрив двері, активував надувну гірку для евакуації й покинув літак, поки борт ще перебував на злітно-посадковій смузі. Порушника заарештували.

Так, туристи не завжди поводяться пристойно під час відпочинку. І саме для цього деякі популярні міста вводять для них обмеження. Наприклад, у Венеції заборонять збиратися великими туристичними групами для екскурсій. Також із червня гіди не зможуть більше використовувати гучномовці. Детальніше про це – читайте за посиланням.