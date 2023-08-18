Чоловік прокрався з парашутом у рюкзаку на територію Ейфелевої вежі близько 5:00 ранку, за кілька годин до офіційного відкриття пам'ятки. Але йому не вдалось залишитись непоміченим: порушника, який підіймався на вежу, зафіксували охоронці.

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Але зупинити 24-річного екстремала не вдалось. Він встиг дістатися вершини вежі, перш ніж його спіймали, й стрибнув.

Парашутист приземлився на сусідньому стадіоні, де його швидко заарештували. Щодо нього порушили кримінальну справу за "‎створення загрози для життя інших людей" та "‎незаконне проникнення".

Такі безвідповідальні дії наражають на небезпеку людей, які працюють на вежі або під нею,

– заявили в компанії Sete, яка є адміністратором Ейфелевої вежі.

Через цей інцидент довелось відкласти час відкриття пам'ятки для відвідувачів.

Ейфелева вежа — головна туристична принада Франції і символ Парижа. Її у 2022 році відвідали 5,9 мільйона туристів.

"‎Пригоди" почастішали

Охороні Ейфелевої вежі останніми днями точно не доводилось нудьгувати. В понеділок між її поверхами виявили двох американських туристів, яким вдалось заночувати прямо на вежі. Вони хильнули зайвого, прослизнули крізь службу безпеки і потрапили у закриту для відвідувачів зону. Тому звільняти їх звідти довелось за допомогою рятувальників — залучили спеціальний відділ для порятунку людей з висоти.

Охорона культурної пам'ятки нічого не підозрювала і просто робила вранішній обхід перед відкриттям. Вони самі не очікували побачити на Ейфелевій вежі непроханих "‎квартирантів".

А ще минулого тижня вежу евакуювали двічі за добу через фейкові повідомлення про замінування.