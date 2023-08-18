Чоловік прокрався з парашутом у рюкзаку на територію Ейфелевої вежі близько 5:00 ранку, за кілька годин до офіційного відкриття пам'ятки. Але йому не вдалось залишитись непоміченим: порушника, який підіймався на вежу, зафіксували охоронці.
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Але зупинити 24-річного екстремала не вдалось. Він встиг дістатися вершини вежі, перш ніж його спіймали, й стрибнув.
Парашутист приземлився на сусідньому стадіоні, де його швидко заарештували. Щодо нього порушили кримінальну справу за "створення загрози для життя інших людей" та "незаконне проникнення".
Такі безвідповідальні дії наражають на небезпеку людей, які працюють на вежі або під нею,
– заявили в компанії Sete, яка є адміністратором Ейфелевої вежі.
Через цей інцидент довелось відкласти час відкриття пам'ятки для відвідувачів.
"Пригоди" почастішали
Охороні Ейфелевої вежі останніми днями точно не доводилось нудьгувати. В понеділок між її поверхами виявили двох американських туристів, яким вдалось заночувати прямо на вежі. Вони хильнули зайвого, прослизнули крізь службу безпеки і потрапили у закриту для відвідувачів зону. Тому звільняти їх звідти довелось за допомогою рятувальників — залучили спеціальний відділ для порятунку людей з висоти.
Охорона культурної пам'ятки нічого не підозрювала і просто робила вранішній обхід перед відкриттям. Вони самі не очікували побачити на Ейфелевій вежі непроханих "квартирантів".
А ще минулого тижня вежу евакуювали двічі за добу через фейкові повідомлення про замінування.